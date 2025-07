Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 72 le figure ricercate questa settimana sul portale regionale Lavoro per te

Brindisi – Nuove opportunità professionali e occasioni di incontro e partecipazione vengono organizzate dai Centri per l’Impiego per le aziende e per chi cerca lavoro nel territorio di Brindisi. In questo contesto, lunedì 7 luglio si è svolto presso gli uffici del Centro per l’Impiego di Brindisi un incontro di selezione con l’Azienda Agricola Vivaistica di Leonardo Lapietra. Alla presenza della responsabile delle risorse umane, Alina Grigoras, e con il supporto degli operatori del servizio incontro domanda-offerta di lavoro del centro, sono stati ascoltati ventiquattro candidati per la posizione di impiegato amministrativo, pubblicata sul portale regionale “Lavoro per te”.

I dati del ventisettesimo report

Il ventisettesimo report settimanale, curato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, conferma anche in estate un panorama ricco per chi è in cerca di occupazione: quarantasette annunci attivi per un totale di settantadue posti di lavoro in diversi settori.

A guidare il mercato del lavoro è il comparto turismo e ristorazione con diciannove posizioni aperte, seguito dal settore edilizia con dieci figure ricercate e dal commercio con altre dieci richieste. Seguono il settore pulizie, con sei risorse cercate, e i settori trasporti, metalmeccanico e amministrativo con tre posizioni ciascuno. Due figure sono richieste nei servizi alla persona, nella sanità, nell’agricoltura e nell’artigianato. Una figura è ricercata nei settori tessile, logistica, impiantistica elettrica, assistenza domiciliare e alimentari.

È disponibile una posizione riservata alle categorie protette ex articolo 1 della legge 68 del 1999.

Il report segnala anche offerte di lavoro e formazione all’estero tramite la rete Eures, che promuove la mobilità professionale in Europa. Costantemente aggiornata anche la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, comprese le opportunità offerte dai programmi Garanzia Giovani e Neet.

Le offerte, rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate ogni giorno sul portale “Lavoro per te Puglia”, da cui è possibile candidarsi direttamente tramite Spid.

Si consiglia di consultare regolarmente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, dove vengono aggiornati gli annunci di lavoro e gli eventi di orientamento sul territorio.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale Sintesi Brindisi e sui profili Google dei Centri per l’Impiego.

Per ogni supporto o richiesta, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia presso i tre Centri dell’ambito territoriale di Brindisi: Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.