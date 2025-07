Da martedì l’ospedale di Ostuni porterà il nome di Papa Francesco: cerimonia ufficiale e inaugurazione della nuova piastra

OSTUNI – L’ospedale della “Città Bianca” sarà ufficialmente intitolato a Papa Francesco a partire da martedì 22 luglio. Una decisione storica, autorizzata in deroga dal Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale su proposta del direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, in virtù dell’articolo 4 della legge 1188 del 1927. La cerimonia pubblica si terrà alle ore 11:00 presso il presidio ospedaliero, alla presenza delle principali autorità sanitarie, istituzionali e civili del territorio.

L’intitolazione rappresenta un omaggio ai valori di solidarietà, umanità e attenzione verso i più deboli che hanno contraddistinto l’opera pastorale del Pontefice scomparso nell’aprile scorso. “Un segno di continuità tra il messaggio di Papa Francesco e l’impegno quotidiano del personale sanitario”, sottolineano dalla direzione Asl.

Durante l’evento sarà anche presentata ufficialmente la nuova piastra sanitaria, già operativa da alcune settimane, che ospita il Pronto soccorso, il Laboratorio analisi e il reparto di Radiologia. Strutture moderne, progettate per potenziare la capacità di risposta dell’ospedale e migliorare l’accoglienza e la sicurezza dei pazienti.

All’inaugurazione prenderanno parte il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, il prefetto Luigi Carnevale, il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli e i vertici delle forze dell’ordine. A moderare la cerimonia sarà la giornalista Maria Di Filippo.

I lavori di ristrutturazione, guidati dall’ingegner Renato Ammirabile, hanno previsto l’impiego di materiali di ultima generazione, tra cui porte automatiche, pavimentazioni in pvc ad alta resistenza e pitture ecologiche in armonia con i criteri del progetto regionale Hospitality, pensato per rendere gli ambienti sanitari più accoglienti e funzionali.

Un passaggio importante per la sanità brindisina, che rafforza il presidio ospedaliero di Ostuni come punto di riferimento per il territorio, unendo innovazione tecnologica e ispirazione valoriale.