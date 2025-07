“Il cielo sopra Brindisi”: il documentario degli studenti della scuola “Commenda” vola al Festival del Cinema del reale

Il documentario “Il cielo sopra Brindisi” realizzato dalle studentesse e dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giulio Cesare” dell'I.C. “Commenda” di Brindisi, sotto la guida dei registi Paolo Pisanelli e Paola Crescenzo, sarà presentato alla XXII edizione della “Festa di Cinema del reale e dell’irreale”, il 19 luglio alle ore 21 sulle terrazze del Castello Volante di Corigliano d’Otranto.

Un appuntamento prestigioso per l’Istituto Comprensivo “Commenda”, e per tutta la città di Brindisi che è il soggetto del corto, realizzato nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’opera, che ha visto la collaborazione di un gruppo di studenti delle classi prime, seconde e terze, sarà presentata sul grande schermo in apertura di una programmazione di film di grandi autori del panorama nazionale ed internazionale, selezionati tra i principali circuiti ed archivi del genere documentario. Tra questi il film “Acqua, porta via tutto” del regista albanese Roland Sejko, ed i corti del Premio Zavattini dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Essere presenti in questa edizione autoprodotta che rivendica lo spazio per sognare, creare, manifestare, ci fa sentire parte di un atto di resistenza culturale che merita attenzione, contro le difficoltà di chi fa cultura ogni giorno, i ritardi e le incertezze delle istituzioni, le violazioni dei diritti umani, la cultura della guerra e le spese militari.

Il cortometraggio “Il cielo sopra Brindisi” è lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi rivolto al cielo della città e alle storie di due donne del territorio che si sono distinte per il proprio talento.

Francesca Panessa è un’astrofisica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma che testimonia come sia difficile, ma non impossibile, per le donne affermarsi nel mondo della scienza. Fabiola Spalluto è campionessa paralimpica italiana in pesistica, l’atleta dopo l’incidente in moto che l’ha costretta in carrozzina non hai mai perso l’amore e la determinazione per lo sport. Gli studenti dopo aver partecipato, durante l’ultimo anno scolastico, ad un percorso di formazione ed educazione al linguaggio cinematografico, hanno collaborato alla realizzazione del documentario calandosi nei panni di intervistatori, operatori video e fonici. Inoltre le ragazze ed i ragazzi compaiono nel film come ciceroni delle bellezze della città e rivelano anche i propri desideri consegnandoli al cielo.

“Siamo felici ed orgogliosi che un’opera dei nostri studenti varchi la soglia della scuola per essere presentata all’interno di un festival di cinema così importante e rappresentativo della Puglia - dichiara la dirigente scolastica Patrizia Carra -. Ci fa anche piacere portare un racconto positivo di Brindisi davanti ad una platea di spettatori che provengono da luoghi della Puglia e da diverse regioni d’Italia. Il corto è il risultato di un percorso lungo un anno di educazione al linguaggio audiovisivo ed il fatto che si possa condividere nel tempo e nello spazio, amplifica il nostro impegno e il valore delle storie di Brindisi che abbiamo voluto raccontare”.

Il progetto “Il cielo sopra Brindisi - Storie della città” dell’Istituto Comprensivo Commenda ha vinto il bando Cinema e Immagini per la Scuola ed ha avuto come partner OfficinaVisioni, Mediaporto di Brindisi, Cinema Teatro Impero e Transparent, oltre alla collaborazione di Bigsur e Archivio del Cinema di Famiglia di Bologna.

Nell’arco del percorso formativo sono intervenuti in qualità di esperti in educazione visiva, oltre ai registi Paola Crescenzo e Paolo Pisanelli, Federica Facioni, Gianluca Rollo, Mirco Santi, Nicoletta Vulpetti, Alessandra De Luca e Francesco Maggiore. Per l’Istituto Comprensivo Commenda, invece, hanno affiancato e coordinato le attività del progetto la dirigente Patrizia Carra, la collaboratrice della dirigente, Antonella Quarta e, in qualità di tutor, le docenti prof.ssa Federica Rollo e prof.ssa Vincenza Zitolo che hanno affermato in merito al percorso: “Una grande opportunità per i nostri studenti che ha consentito loro di acquisire nuove competenze in modo giocoso e divertente, sviluppandone la creatività, lo spirito di osservazione, la voglia di mettersi in gioco e di esprimersi attraverso una pellicola, un video, un’intervista! Un'occasione di crescita attraverso il confronto con personalità significative del mondo dello sport e della scienza!”

È possibile consultare il programma integrale della Festa di Cinema del reale sul sito www.cinemadelreale.it