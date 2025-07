Protezione civile in campo: la Puglia al centro del gemellaggio tra Regioni per l’antincendio

GEMELLAGGIO TRA REGIONI PER ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO

Presidio Logistico Operativo Territoriale di Protezione Civile della Regione Puglia

MONTALBANO DI FASANO (BR)

Da alcune settimane è in corso in Puglia un gemellaggio tra Regioni con la partecipazione di squadre di volontari di Protezione civile provenienti da diverse regioni italiane che sono impegnati, insieme al sistema regionale di Protezione civile, nella campagna antincendio boschivo.

Le attività che si stanno svolgendo in provincia di Brindisi sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso il PLOT - Presidio Logistico Operativo Territoriale di Protezione civile della Regione Puglia ubicato a Montalbano di Fasano (Br).

Alla conferenza stampa sono intervenuti: Barbara Valenzano, dirigente della Sezione Protezione civile della Regione Puglia, Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale di Protezione Civile e Giannicola D’Amico, presidente Coordinamento provinciale di Protezione civile di Brindisi.

Presenti anche Gianluca Cisternino, assessore alla Protezione civile del Comune di Fasano, Angelo Decarolis, responsabile ufficio Protezione civile del Comune di Fasano, Angelo Brescia, assessore alla Protezione civile del Comune di Ostuni, Giuseppe Verdiani e Francesco Martellotti, funzionari della Sezione Protezione civile della Regione Puglia,

Con proprio Decreto nr. 334 del 10.06.2025, il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato, dal 15 giugno al 15 settembre 2025, lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.): SOUP, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, ARIF, Volontariato di Protezione civile.

Ogni giorno sul territorio provinciale operano una ottantina di volontari di Protezione civile che, sacrificando tempo alle vacanze, al tempo libero, alla famiglia e al lavoro, portano avanti con abnegazione e altruismo la loro missione che è quella di supporto agli organi istituzionali preposti nella lotta agli incendi boschivi.

In particolare, infatti, sono 19 le squadre delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile della provincia di Brindisi convenzionate con la Regione Puglia per le attività di spegnimento. Si tratta di squadre di 3 volontari formati “operatori AIB” (formazione specialistica) e attrezzati con mezzi idonei allo spegnimento reperibili dalle ore 8 alle ore 20 per interventi su incendi boschivi e di interfaccia, dislocate su tutto il territorio provinciale, a supporto della Regione Puglia che intervengono previa attivazione della SOUP - Sala Operativa Unificata Permanente di Protezione civile della Regione Puglia.

Oltre a queste vi sono 7 squadre impegnate nelle attività di pattugliamento.

È fondamente, infatti, presidiare il territorio ed effettuare attività di monitoraggio e avvistamento con mezzi e volontari in giro, nelle ore a più alto rischio di innesco incendi, su tutto il territorio provinciale lungo percorsi prestabiliti e coincidenti con le aree boschive del territorio provinciale.

Oltre a queste attività, altre se ne stanno svolgendo sotto il coordinamento del PLOT - Presidio Logistico Operativo Territoriale di Protezione civile della Regione Puglia di Montalbano, che dal 5 luglio scorso è attivo, con la presenza di funzionari regionali e di volontari del Coordinamento provinciale, nella campagna anti-incendio boschivo 2025 nelle seguenti attività.

GEMELLAGGIO TRA REGIONI

Da alcune settimane è in corso in Puglia un gemellaggio tra Regioni, coordinato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la partecipazione di squadre di volontari di Protezione civile provenienti da diverse regioni italiane che sono impegnati, insieme al sistema regionale di Protezione civile, nella campagna antincendio boschivo.

Presso il PLOT di Montalbano, al momento, stanno operando le squadre della Organizzazione Nazionale di Protezione Civile MODAVI di Pianella (Pescara) che si alterneranno nelle prossime settimane con altre squadre MODAVI e della VAB – VIGILANZA ANTINCENDIO BOSCHIVO provenienti dalle regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia.

Questa attività è iniziata il 12 luglio e terminerà il prossimo 23 agosto, e si svolge nella fascia oraria compresa tra le ore 10 e le ore 18.

PRONTA PARTENZA

Ogni giorno dal PLOT vengono coordinate squadre AIB appartenenti alle associazioni del Coordinamento Provinciale che, insieme alle squadre delle associazioni gemellate, monitorano costantemente, dalle ore 10 alle ore 18, il territorio ricadente nelle aree boschive dei Comuni di Ostuni, Cisternino e Fasano e del Parco Naturale Regionale delle Dune costiere, con il compito di avvistare e segnalare incendi e di intervenire, su autorizzazione della SOUP, per lo spegnimento. Questa attività è iniziata il 5 luglio e terminerà il 30 agosto.

A supporto di questa attività, in collaborazione con i Comuni di Fasano e Ostuni, si sta svolgendo presso la sala operativa del PLOT il monitoraggio da remoto del territorio attraverso l’utilizzo di telecamere e termocamere da poco attivate dai due Comuni grazie ad un finanziamento regionale.