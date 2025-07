Vini pugliesi, orgoglio italiano: eccellenze tra tradizione e cultura. I vini di Albano Carrisi simbolo del successo enologico del salento

CELLINO SAN MARCO (BR) – La Puglia si conferma sempre più protagonista nel panorama enologico italiano e internazionale. I suoi vini, espressione autentica di un territorio ricco di storia e di sole, conquistano mercati, riconoscimenti e appassionati. Ma dietro ai numeri e alle etichette, c’è un racconto di passione, radici e visione imprenditoriale che trova un esempio emblematico nelle Tenute Albano Carrisi, azienda agricola e vitivinicola nata dalla volontà del celebre cantautore di valorizzare la sua terra d’origine.



Un patrimonio di vitigni e cultura

Con oltre 80.000 ettari coltivati a vite, la Puglia è tra le regioni leader per quantità prodotta, ma negli ultimi vent’anni ha saputo affermarsi anche per la qualità. Vitigni autoctoni come Primitivo, Negroamaro, Uva di Troia e Fiano Minutolo raccontano una biodiversità straordinaria, oggi reinterpretata con tecniche moderne e attenzione alla sostenibilità.

Il Primitivo di Manduria è tra i rossi italiani più richiesti nel mondo, mentre il Negroamaro salentino si distingue per la sua eleganza e versatilità. Accanto a essi, crescono la reputazione di bianchi freschi e profumati, e di rosati capaci di sorprendere anche i palati più esigenti.



La scommessa (vinta) di Albano

Nato e cresciuto a Cellino San Marco, nel cuore del Salento, Albano Carrisi non ha mai dimenticato le sue origini contadine. Negli anni '90 ha avviato una vera e propria rinascita agricola nel suo paese, fondando una tenuta vitivinicola che oggi rappresenta uno dei marchi pugliesi più noti nel mondo del vino.

Le Tenute Carrisi si estendono su oltre 100 ettari di vigneti, coltivati secondo criteri naturali e a basso impatto ambientale. La produzione spazia dai rossi strutturati come il Primitivo e il Cabernet, ai bianchi freschi di Chardonnay, fino ai rosati tipici del Salento. Ogni bottiglia nasce sotto la supervisione attenta dello stesso Carrisi, che non ha mai smesso di essere “figlio della terra”, nonostante la notorietà internazionale.

Vini, ospitalità e promozione del territorio

L’azienda non è solo una cantina: è un progetto integrato di turismo rurale ed enogastronomico, con strutture ricettive, ristorante, spazi per eventi culturali e musicali. Un’idea di "accoglienza diffusa" che ha trasformato Cellino San Marco in una piccola capitale del turismo lento e autentico.

Etichette come “Don Carmelo”, “Felicità”, “Armonia” e “Cellino Rosso” sono ormai distribuite in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Asia e nei principali mercati del vino di fascia medio-alta. Alcune di queste hanno ottenuto premi e riconoscimenti in fiere e concorsi enologici internazionali.



Quando la celebrità promuove il territorio

Carrisi non è il primo artista a investire in agricoltura, ma è tra i pochi ad averlo fatto con un progetto coerente, radicato e durevole. “Il vino – ha dichiarato più volte – è una forma d’arte che si ascolta con il palato”. Una frase che ben sintetizza il connubio tra estetica, gusto e identità locale che caratterizza le sue Tenute.



Una Puglia che guarda al futuro

Il successo delle cantine Carrisi è anche simbolo di una regione che ha saputo rinnovarsi senza rinnegare la tradizione. Giovani imprenditori agricoli, cooperative, consorzi e start-up stanno contribuendo a rendere il vino pugliese sempre più competitivo sul piano qualitativo, puntando su innovazione, marketing territoriale e sostenibilità.

E mentre i vini del Sud Italia continuano a guadagnare spazio sugli scaffali internazionali, il Salento – tra concerti, degustazioni e vigne a perdita d’occhio – si racconta anche così: con una voce familiare e una bottiglia in mano.