Strage di Via D'Amelio, D’Attis (FI): “Ricordiamo il coraggio di Borsellino, ma il Paese ha ancora bisogno di verità su quegli anni oscuri”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“Sono passati trentatré anni dall’attentato terroristico-mafioso di via D’Amelio, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque dei sei agenti della sua scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina.

Non possiamo dimenticare e, come è noto, la Commissione parlamentare Antimafia in questa legislatura sta cercando di portare alla luce la verità su quegli anni maledetti e ancora oscuri.

L’inchiesta “Mafia e Appalti”, alla quale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone avevano indirizzato il loro interesse, non è parte di una cronaca passata, ma è la radice di una pianta infestante che si sviluppa fino ai nostri giorni e per questo abbiamo il dovere di restituire al Paese un quadro di verità.

Oggi ricordiamo il sacrificio di quegli uomini dal coraggio straordinario, che hanno combattuto a mani nude contro la mafia e sosteniamo tutti coloro che operano nel solco di quell’impegno”.