Tecniche d’élite per la parete addominale: la Asl Brindisi al centro della chirurgia nazionale

FRANCAVILLA FONTANA – La chirurgia di parete addominale ha parlato brindisino all’Ospedale del Mare di Napoli, dove lo scorso 10 luglio si è tenuta una prestigiosa giornata di live surgery a carattere nazionale. A salire in cattedra, in qualità di operatore, è stato il dott. Giovanni Bellanova, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana.

L’evento, dal titolo “Abdominal and Incisional Hernia – Non solo Rives. Cosa c’è di nuovo in chirurgia di parete”, ha attirato l’attenzione di specialisti e primari da tutta Italia, diventando un momento chiave di aggiornamento e confronto sulle tecniche più innovative nel trattamento dei laparoceli complessi.

Nel corso della sessione operatoria in diretta, Bellanova ha eseguito un intervento con la tecnica di trazione verticale intraoperatoria, utilizzando il sistema FASCIOTENS HERNIA®. Una metodica d’avanguardia nata in Germania, grazie al dr. Lill – già ospite in Puglia per attività di tutoraggio – e oggi sempre più centrale nel trattamento delle ernie addominali complesse. A livello nazionale, il team di Francavilla Fontana vanta la maggiore casistica di utilizzo di questa tecnologia.

A presiedere l’iniziativa sono stati il dr. Mariano Armellino, Direttore dell’UOC Chirurgia dell’Ospedale del Mare, e il dr. Vincenzo Bottino, Presidente nazionale dell’ACOI, l’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani. Presenti anche numerosi Direttori delle UOC chirurgiche della Campania e il Presidente della Società Italiana di Chirurgia (SIC), a conferma della rilevanza scientifica dell’appuntamento.

Il dott. Bellanova, che ricopre anche il ruolo di Coordinatore regionale ACOI per la Puglia, continua a rappresentare una figura di riferimento per l’innovazione chirurgica, contribuendo a rafforzare il prestigio della ASL di Brindisi nel panorama sanitario nazionale.

Con competenze d’eccellenza e un impegno costante nella formazione e nella sperimentazione, la sanità brindisina consolida il suo ruolo da protagonista nella chirurgia

avanzata.