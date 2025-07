Cade da un solaio in un cantiere a Mesagne: operaio 60enne in gravi condizioni

Sicurezza sul lavoro ancora sotto accusa: servono interventi concreti per fermare l’ennesima tragedia annunciata

MESAGNE – Un nuovo grave incidente sul lavoro scuote la provincia di Brindisi. Questa mattina, poco dopo le 8, un operaio di 60 anni è precipitato da un solaio all’interno di un condominio in costruzione a Mesagne. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove si trova ricoverato in Rianimazione in condizioni critiche.

Secondo le prime ipotesi, il cedimento del solaio potrebbe essere all’origine della caduta. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato, la Polizia Locale di Mesagne e i tecnici dello Spesal dell’ASL di Brindisi, impegnati nella ricostruzione dell’accaduto e nella verifica delle misure di sicurezza adottate nel cantiere.

Ancora una volta, il tema della sicurezza sul lavoro emerge con forza. In Puglia, il tasso di infortuni è superiore alla media nazionale, un dato che dovrebbe far scattare l’allarme e spingere le istituzioni a intervenire con urgenza. Troppe le vite spezzate o segnate da incidenti evitabili, troppe le promesse di controlli e prevenzione rimaste sulla carta.

L’incidente di oggi a Mesagne è l’ennesima testimonianza di un sistema che non funziona, dove lavorare può diventare un pericolo quotidiano. Fermare questa scia di sangue non è solo un dovere morale, ma una priorità sociale.