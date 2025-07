Lavoro, 77 posizioni aperte nel Brindisino: il “Camper del Lavoro” torna in tour per orientare e informare

Una nuova settimana si apre all’insegna dell’occupazione in provincia di Brindisi, con numerose opportunità per chi è in cerca di un impiego e servizi itineranti per avvicinare i cittadini al mondo del lavoro. A guidare le iniziative è il “Camper del Lavoro”, progetto promosso da ARPAL Puglia in collaborazione con gli ETS Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra Salento, che porta l’orientamento direttamente nei territori, superando le barriere fisiche e raggiungendo anche le aree più periferiche.

Le tappe del tour itinerante

Il camper sarà presente oggi, 21 luglio, a Torre Santa Susanna, nella Piazzetta del Consultorio (Largo Convento), dalle ore 16:00 alle 20:30. Lo sportello mobile offrirà assistenza su offerte di lavoro e formazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali rivolti sia ai cittadini sia alle imprese.

Il tour proseguirà domani, 22 luglio, a Mesagne, in via Ten. Ugo Granafei 143 (zona villa comunale), sempre dalle 16:00 alle 20:30.

Il terzo appuntamento sarà mercoledì 23 luglio a San Pancrazio Salentino (Piazza del Comune), e il quarto giovedì 24 luglio a Latiano, in Piazza Francesco Montanaro. Anche in queste due tappe, gli orari saranno dalle 16:00 alle 20:30.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare il contatto diretto tra Centri per l’Impiego e cittadini, garantendo diritti, informazioni e accesso ai servizi in ogni angolo del territorio.

Il mercato del lavoro: 53 annunci e 77 posti disponibili

Secondo il 28° report settimanale elaborato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, sono attualmente 53 gli annunci attivi per un totale di 77 posti di lavoro disponibili nei diversi settori economici locali. I dati sono consultabili sul sito ufficiale (link diretto: https://rb.gy/n66xpv).

Il settore più dinamico della settimana è quello di turismo e ristorazione, con 21 posizioni aperte, seguito dal comparto edilizia, che registra 17 figure ricercate.

Segue il settore commercio, con 7 posizioni, e quello delle pulizie, con 6 richieste. Il metalmeccanico ricerca 4 lavoratori, mentre trasporti, servizi alla persona e logistica contano ciascuno 3 posti disponibili.

Completano il quadro:

Sanità: 2 posti

Agricoltura: 2 posti

Artigianato: 2 posti

Tessile: 1 posto

Grafica e comunicazione: 1 posto

Impiantistica elettrica: 1 posto

Assistenza domiciliare: 1 posto

Alimentari: 1 posto

Formazione, Europa e inclusione

Il report segnala anche una serie di offerte di lavoro e formazione all’estero, grazie alla rete EURES, che promuove la mobilità professionale in Europa. Attiva anche la sezione dedicata ai corsi di formazione per disoccupati e diplomati, con ulteriori opportunità tramite i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Le offerte, rivolte indistintamente a uomini e donne, sono pubblicate e aggiornate quotidianamente sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”, da cui ci si può candidare direttamente utilizzando lo SPID.

Come restare informati

Per non perdere aggiornamenti su offerte, eventi e servizi, si consiglia di seguire:

la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”

il portale SINTESI Brindisi

i profili Google dei Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni

I Centri per l’Impiego sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 11:30. Il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30, mentre il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Per qualsiasi informazione o supporto, cittadini e imprese possono contattare gli operatori ARPAL presso le sedi territoriali.