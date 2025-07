Movida a Brindisi, Confesercenti: "Musica consentita tutti i giorni fino alle 24:00, anche senza ordinanza."

BRINDISI - In un momento di dibattito acceso sulla movida cittadina, Confesercenti Brindisi ritiene fondamentale chiarire un equivoco che rischia di alimentare disinformazione e tensioni inutili.

Negli ultimi giorni, alcuni articoli di stampa hanno fatto riferimento a un’“ordinanza attesa” da parte del sindaco, lasciando intendere — erroneamente — che senza tale ordinanza non sia consentita la diffusione musicale da parte degli esercenti. Questa interpretazione è fuorviante e non riflette la normativa regionale attualmente in vigore.

Cosa prevede la legge Gli esercenti a Brindisi — come in tutta la Puglia — possono diffondere musica tutti i giorni fino alle ore 24, purché nel rispetto dei limiti di emissione sonora stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 2002, che regola le attività di pubblico esercizio. I limiti di decibel previsti in fascia serale e notturna sono vincolanti e garantiscono una convivenza civile tra intrattenimento e quiete.

A cosa serve l’ordinanza L'eventuale ordinanza comunale — attualmente in discussione — avrebbe valore esclusivamente per introdurre una deroga: in pratica, consentirebbe ai locali, solo il venerdì e/o il sabato, di prolungare l'orario di emissione sonora fino alle 01, sempre entro soglie controllate e solo tramite l’installazione di limitatori acustici certificati dalla ASL.

Un'informazione che va diffusa con chiarezza Confesercenti ha chiesto con urgenza al Comune di Brindisi — tramite l’assessorato competente o direttamente attraverso il sindaco — di pubblicare una comunicazione ufficiale, sia sulla stampa sia sui canali istituzionali, che ribadisca in modo chiaro e inequivocabile:

“La diffusione musicale è consentita fino alle ore 24, ogni giorno, entro i limiti previsti dalla legge regionale.”

Un messaggio del genere, se divulgato con autorevolezza, contribuirebbe a dissipare dubbi tra residenti, clienti e gestori di locali. In questo modo si tutelerebbe il diritto all’informazione corretta, al lavoro e alla legalità.

Confesercenti ribadisce che gli esercenti brindisini non stanno chiedendo privilegi, ma semplicemente di poter esercitare il loro lavoro in serenità e nel rispetto delle regole. La musica, entro i limiti di legge, non è un abuso: è cultura, economia e socialità.

Confesercenti Brindisi