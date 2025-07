Brindisi: la Guardia di finanza confisca beni per 3,5 milioni a due imprenditori condannati

BRINDISI – La Guardia di Finanza ha eseguito una confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro nei confronti di due imprenditori locali, marito e moglie, già condannati in via definitiva nel 2020 per gravi reati, tra cui estorsione ai danni dei dipendenti, autoriciclaggio, lesioni colpose e falso.

Il provvedimento, disposto dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura, riguarda quote societarie, conti correnti, beni mobili e immobili riconducibili alla coppia, che gestiva un’attività commerciale nel settore dell’arredamento con punti vendita dislocati in Puglia, Basilicata e Lombardia.

L’operazione è frutto di indagini patrimoniali approfondite condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, ce hanno permesso di ricostruire gli investimenti effettuati con i proventi delle attività illecite. Gli accertamenti hanno evidenziato una netta sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi ufficialmente dichiarati dai due imprenditori

La confisca rientra nel quadro della normativa sulla cosiddetta “confisca allargata” (art. 240-bis del Codice penale), che consente allo Stato di sottrarre definitivamente beni riconducibili ad attività criminali.

L’intervento della Guardia di Finanza si inserisce nelle azioni di contrasto all’economia illegale e alla criminalità economico-finanziaria, con l’obiettivo di restituire risorse alla collettività e tutelare la concorrenza leale tra imprese.