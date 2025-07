San Vito dei Normanni ospita il IV Torneo della Legalità "G. Falcone e P. Borsellino"

SAN VITO DEI NORMANNI – Un appuntamento che unisce sport, memoria e impegno civile: torna il Torneo della Legalità “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, giunto alla sua quarta edizione. L’evento si terrà venerdì 25 luglio alle ore 19:00 presso il Campo Sportivo "E. M. Citiolo" di San Vito dei Normanni.

A sfidarsi in campo saranno due squadre simboliche: da un lato Amministrazione Comunale & Politici, dall’altro Magistrati & Forze dell’Ordine, in una partita che celebra i valori della legalità e della giustizia, in memoria dei due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione straordinaria di due grandi nomi del calcio italiano: Antonio Benarrivo, ex difensore del Parma e della Nazionale, e Guillermo Giacomazzi, storico centrocampista del Lecce.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Sport della Città di San Vito dei Normanni, è organizzata nell’ambito di Aspettando Sport Lab 2025 con il patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti (LND) Puglia e del Comitato Regionale CONI Puglia. Partecipa anche la sottosezione di Brindisi dell’ANM – Associazione Nazionale Magis

trati.