Tutto pronto per i trent’anni di “Un’emozione chiamata libro”, Ostuni celebra il suo festival con un ricco programma in Piazza della Libertà

Ostuni celebra i trent’anni di "Un’emozione chiamata libro"

Dal 24 al 27 luglio 2025, in Piazza della Liberta, grandi autori e talk show per la storica rassegna letteraria

La Città Bianca si prepara a celebrare un traguardo importante: trent’anni di Un’emozione chiamata libro, lo storico festival nato da un’idea dell’ex sindaco Lorenzo Cirasino, recentemente scomparso. A lui si deve l’intuizione di affidare la direzione artistica alla giornalista Anna Maria Mori, che ha guidato la rassegna per oltre diciotto anni, diventando cittadina onoraria di Ostuni.

Negli ultimi anni, l’associazione culturale Una Valle di Libri ha raccolto il testimone, rilanciando il festival attraverso un format aggiornato, aperto ai temi dell’attualità e sempre più vicino al pubblico grazie all’uso dei social. L’edizione 2025 è sostenuta dal Comune di Ostuni e dalla Regione Puglia – Dipartimento Cultura, e si svolgerà dal 24 al 27 luglio in Piazza della Liberta.

Il programma vedrà alternarsi autori di spicco come Ermal Meta, Roberto Emanuelli, Erri De Luca, Concita De Gregorio, Andrea Scarpa, Francesco Specchia, Serena Dandini, Chiara Francini e altri ospiti in via di definizione. Ampio spazio anche ai talk show su televisione e cultura, e alla sezione “Radici di Puglia”, dedicata agli autori pugliesi, come Antonio Galetta, vincitore del Premio Campiello Giovani.

Flavio Cellie, presidente dell’associazione Una Valle di Libri, ha dichiarato:

«Vogliamo ringraziare chi ha dato vita a questo format che, negli anni, abbiamo arricchito e attualizzato. Per i trent’anni abbiamo scelto, insieme all’amministrazione comunale, di celebrare con una vera festa. Il festival si svolgerà sempre nell’ultimo fine settimana di luglio, consolidando la sua identità estiva. Proseguiremo anche durante l’anno con incontri e presentazioni, come già fatto nei mesi scorsi con personalità di rilievo. Un’emozione chiamata libro continuerà a essere uno spazio vivo, partecipato, che valorizza Ostuni e il suo territorio».

Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha sottolineato:

«Un’emozione chiamata libro è una delle manifestazioni culturali più longeve della nostra città. In trent’anni ha saputo crescere e rinnovarsi senza perdere la propria identità. Quest’anno si svolgerà per la prima volta nella splendida cornice di Piazza della Liberta e sarà accompagnata dalle “incursioni culturali” che si estenderanno durante tutto l’anno. È una scommessa vinta, che continueremo a sostenere con convinzione».

L’assessore alla Cultura, Niky Maffei, ha aggiunto:

«Il festival è da sempre un luogo di confronto, un punto di riferimento per la comunita. Quest’anno il nostro pensiero va con affetto a Lorenzo Cirasino, ideatore del progetto culturale, a cui dedicheremo questa edizione con riconoscenza e commozione».

---

Programma del festival – Piazza della Liberta, Ostuni

24 luglio

Roberto Emanuelli dialoga con Claudia Massaro

Erri De Luca dialoga con Filomena Greco

Ermal Meta dialoga con Simonetta Sciandivasci e Carola Carulli

25 luglio

Antonio Galetta dialoga con Caterina Fiume

Antonio Decaro dialoga con Pinuccio

26 luglio

Concita De Gregorio dialoga con Pamela Spinelli

Talk show “Libri e televisione”

con Andrea Scarpa e Francesco Specchia

conduce Monica Giandotti

27 luglio

Chiara Francini dialoga con Carola Carulli

Serena Dandini dialoga con Luca De Gennaro

letture di Germana Pasquero

Paolo Di Paolo presenta “Un’invincibile estate – fra letteratura e musica”