A Latiano torna lo “Stacchioddi Summer”: sapori, musica e tradizione nel cuore del centro storico

LATIANO – Sabato 26 luglio 2025, a partire dalle ore 20:00, il centro storico di Latiano si accenderà con i colori, i profumi e i suoni dello “Stacchioddi Summer”, l’evento estivo che celebra le orecchiette fatte a mano, simbolo della cucina locale e pugliese.

Organizzata dalla Pro Loco di Latiano con il patrocinio di UNPLI Puglia e Amministrazione Comunale, la manifestazione si terrà in via Santa Margherita, nei pressi del Museo Civico, per valorizzare la storia e il patrimonio culturale della città.

L’evento è una versione estiva della storica Sagra degli Stacchioddi di ottobre e offre ai visitatori la possibilità di gustare piatti tipici preparati secondo antiche ricette, tra stand enogastronomici e scenografie tradizionali.

A rendere ancora più vivace la serata sarà l’intrattenimento musicale: sul palco la B Street Band e, a seguire, il DJ set di Armando De Donno, per un mix coinvolgente di musica dal vivo, balli e divertimento per tutte le età.

Lo “Stacchioddi Summer” non è solo una festa del gusto, ma un vero e proprio viaggio nella memoria storica e nell’identità culturale di Latiano, in cui tradizione e convivialità si fondono in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate brindisina.