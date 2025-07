Il Cammino Celeste si conclude a San Pietro Vernotico: il 25 luglio il trio Yarákä e un percorso nel Bosco Tramazzone-Cerano

Venerdì 25 luglio, alle ore 21:00 in Piazza del Popolo a San Pietro Vernotico, si terrà l’evento conclusivo della decima edizione del festival “Il Cammino Celeste”, rassegna musicale e culturale ideata e diretta dalla flautista e compositrice Giorgia Santoro.

A chiudere la manifestazione sarà il concerto del trio tarantino Yaráka, composto da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino. Il gruppo propone un originale intreccio tra le radici ritmiche africane e le sonorità del Mediterraneo e del Sud Italia. In scaletta anche i brani tratti da Curannera (Zero Nove Nove - Believe), album ispirato alla figura della guaritrice popolare, che curava con pratiche tradizionali e l’uso di erbe, pietre e amuleti.

Il programma prevede inoltre, alle ore 18:00, un cammino ad anello nel parco naturale regionale “Bosco Tramazzone – Cerano”, lungo la Via Francigena. Il percorso, organizzato in collaborazione con l’Associazione Il Giunco (prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3478227836), si snoda tra leccete, macchia mediterranea e vigneti, ed è parte integrante della proposta culturale del festival, che fin dal 2016 abbina musica e cammini guidati per valorizzare gli antichi itinerari dei pellegrini diretti a Gerusalemme, con particolare attenzione al tratto tra il porto di Brindisi e Santa Maria di Leuca.

La rassegna, prodotta da Zero Nove Nove in partenariato con Bari Hi-end, è realizzata con il patrocinio dell’Associazione europea delle Vie Francigene, dell’Associazione Le Comunità Ospitanti degli Itinerari Francigeni della Puglia meridionale e delle amministrazioni comunali di Caprarica di Lecce, Giuggianello, Tricase, Porto Cesareo, Zollino e San Pietro Vernotico. Collaborano inoltre numerose realtà associative, tra cui Il Giunco, Meditinere, CEA Porto Cesareo, Integra Nuove Tecnologie, Mollare mai, e la Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli di Zollino.