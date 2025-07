Sabato a Campo di Mare il Galà che premia gli sportivi della regione Puglia

Una serata all’insegna dello sport, della passione e del riconoscimento dell’impegno. Domani, sabato 26 luglio (ore 20.00), sul piazzale del lungomare di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, si terrà il 6° Galà per l’Impegno Sportivo CSAIn, evento annuale promosso da CSAIn – Centri Sportivi Aziendali e Industriali, per premiare atleti, dirigenti, associazioni e volontari che si sono distinti per dedizione, risultati e spirito sportivo nel corso dell’anno.

L’evento rappresenta un’occasione unica per celebrare non solo le eccellenze sportive, ma anche chi lavora ogni giorno – spesso dietro le quinte – per promuovere lo sport come strumento di inclusione, crescita personale e coesione sociale.

L'iniziativa rientra nel cartellone dell'estate sampietrana 2025: tanti i premiati provenienti da tutta la regione Puglia. Per il basket, il sampietrano Gianmarco Leggio, già nelle fila della New Basket Brindisi e la prossima stagione alla gloriosa Virtus Roma; la tarantina Miriana Greco, medaglia d’oro all’Italian World Cup di Kickboxing; il leccese Andrea Quarta, atleta polisportivo e paraolimpico; il velocista barese Francesco Lorusso; la molfettese Girma Gadaleta ex giocatrice di futsal femminile. E ancora, l'Istituto Comprensivo "Ezio Bosso" di Aradeo/Neviano per la promozione dell'inclusione, dell'amicizia e dell'educazione, e tanti altri.

Saranno presenti rappresentanti istituzionali, dirigenti sportivi, giornalisti, testimonial del mondo dello sport e della cultura, oltre ai protagonisti delle attività CSAIn sul territorio nazionale. In particolare, oltre al Sindaco di San Pietro Vernotico, Lucia Argentieri e l'assessore allo sport, Piero Solazzo, il presidente regionale del CONI, Angelo Giliberto, e l'ex maratoneta Giacomo Leone, vincitore nel 1996 della maratona di New York.

“Il Gala dell’Impegno Sportivo vuole essere un momento di riconoscenza e condivisione,” dichiara Damiano Manzoni, Presidente Regionale CSAIn. “Dietro ogni medaglia, ogni torneo, ogni progetto, ci sono persone che credono nei valori dello sport. Questo evento è dedicato a loro.

”