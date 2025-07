Cisternino: questa sera Nada chiude il Festival delle Bande

Sarà Nada a chiudere il 27º Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” con il grande concerto inserito nel tour estivo 2025, questa sera, domenica 27 luglio, alle ore 22:00. L’artista, tra le più originali e coraggiose del panorama musicale italiano, sarà sul palco di piazza Garibaldi a Cisternino prendendo il posto della collega Antonella Ruggiero – inizialmente annunciata dall’organizzazione – impossibilitata a raggiungere il Festival Bande per problemi di salute. Mentre nel centro storico del Borgo più bello d’Italia risuoneranno le note delle bande ospiti della kermesse Internazionale in un concerto diffuso tra i vicoli (start ore 21:00), sul palco di piazza Garibaldi Nada - accompagnata dalla sua band al completo - condurrà il pubblico del Festival Bande in un concerto pronto a spaziare tra i diversi successi dell’artista e che accompagna l’uscita del nuovo album “Nitrito”. Nada Malanima (o più comunemente Nada) ha iniziato la sua carriera giovanissima affermandosi con un percorso artistico che spazia dal pop alla canzone d’autore al rock e alla sperimentazione. Parallelamente alla musica Nada si è dedicata alla scrittura pubblicando vari libri, tra cui “Il mio cuore umano” dal quale è stato tratto il film “La bambina che non voleva cantare” e il recente “Come la neve di un giorno. Una visione”. Tra i suoi tanti successi Amore Disperato, Guardami negli occhi e Senza un perché, brano che Paolo Sorrentino ha inserito nella sua serie tv The Young Pope e che è diventata una hit internazionale. La 27ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” è organizzata dall’Associazione Musicale “Città di Cisternino” in collaborazione con il Comune di Cisternino, con il sostegno del main sponsor Intesa Sanpaolo ed il patrocinio della Regione Puglia.