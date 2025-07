Grande successo per la mostra sull’Impressionismo a Mesagne: superate le 5mila presenze nel primo mese

MESAGNE - Primo mese di apertura per la Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà”, curata dalla prof. Isabella Valente, docente nell’Università di Napoli Federico II, e primo obiettivo raggiunto in gran scioltezza. Ieri sera, sabato 26 luglio, alla chiusura dei battenti, i conteggi dicono che è stata ampiamente superata la soglia di 5mila presenze nelle sale nobili del castello normanno-svevo di Mesagne.

“Il trend registrato nei primi giorni, con un incremento percentuale notevole rispetto alla mostra dello scorso anno, trova conferma al giro di boa del primo mese di attuale performance”, riferisce Pierangelo Argentieri, ideatore del protocollo Puglia Walking Art e presidente di Micexperience Rete d’Imprese che ha organizzato la Grande Mostra assieme a Regione Puglia e Comune di Mesagne. “Come ampiamente riferito dai media – aggiunge – la comunità che è di supporto all’evento si sta interrogando sul dialogo di arte e Intelligenza artificiale e presto potrebbero esserci novità anche su questo versante, mentre sono contento di osservare che il nostro evento si apre ad altre forme di espressioni artistiche ed è lieta di portare in mostra, già da domani, quanti partecipano ai concerti promossi nell’ambito dello “Stupor Mundi Festival”.

Domani sera, 28 luglio, infatti, a Mesagne è previsto il concerto dei Negrita, quindi il 7 agosto prossimo è in programma il concerto di Simone Cristicchi, mentre il giorno successivo, 8 agosto sarà a Mesagne Edoardo Bennato. “Chiunque esibisce al botteghino il biglietto dei tre concerti – spiegano dall’organizzazione – avrà la possibilità di usufruire del prezzo ridotto a 10 euro per l’ingresso in mostra”.

La Grande Mostra è patrocinata da Federalberghi, Aeroporti di Puglia e Camera di Commercio di Brindisi-Taranto con concessione di contributo.

Mobility partner è Ferrotranviaria spa; Sponsor sono: D'Agostino Costruzioni generali Spa; Groupama Assicurazioni, che ha curato la copertura assicurativa dei visitatori e ha bandito un concorso a premi fra gli stessi; Omega Centro diagnostico di Mesagne; HDL Srl società leader nella logistica; Green Thesis Group; Fer.Metal Sud. Sponsor tecnici sono: ETRA, Habitat Azzarito e Spreach Outdoor Concept. La Grande Mostra "Negli anni dell'Impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà" è supportata da due società leader nel rispettivo settore: Vivaticket per le attività di biglietteria e Ears Srl per le audioguide.

La Grande Mostra, che chiuderà il 26 novembre prossimo, osserverà i seguenti orari: lunedì 17.00 - 22.00; dal martedì al venerdì 9 - 13 /17 – 22; sabato e domenica 9 – 13/ 17 – 23.