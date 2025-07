A Campo di Mare la festa dello sport: premiato Gianmarco Leggio, simbolo del basket brindisino

Si è svolta con grande successo, sul piazzale del Lungomare di campo di Mare, la serata di galà organizzata da CSAIn Puglia, dedicata allo sport e al territorio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti, rappresentanti delle istituzioni e appassionati di sport, uniti dall’obiettivo di celebrare le eccellenze sportive della regione e promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico, anche questa edizione è stata dedicata alla memoria di Angelo Solazzo, già presidente regionale CSAIN, prematuramente scomparso lo scorso anno: ai familiari presenti alla manifestazione è stata consegnata una targa ricordo.

Durante la serata, sono stati consegnati premi e riconoscimenti ad atleti, dirigenti, volontari e gruppi che si sono distinti per i loro risultati e il loro impegno nel promuovere valori come la solidarietà, la determinazione e l’inclusione. Particolare attenzione è stata dedicata alle eccellenze sportive con disabilità, sottolineando l’importanza di abbattere barriere e favorire l’integrazione.

Il presidente di CSain Puglia, Damiano Manzoni, ha dichiarato: “Questa serata rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra regione e per il mondo dello sport, che deve essere sempre più inclusivo e accessibile a tutti. Siamo felici di aver potuto riconoscere i meriti di chi si impegna quotidianamente per promuovere l’attività sportiva come strumento di crescita personale e sociale.”



E’ stata una vera festa dello sport il sesto galà CSAIN, con momenti di spettacolo con le cantanti locali Sara Sponziello, Elisa Pezzuto e Sara Angeletta. Ma i protagonisti sono stati i premiati.



All’evento, organizzato e fortemente voluto Presidente regionale CSAIN, Damiano Manzoni, hanno partecipato, tra glia altri, il vicesindaco e assessore allo sport del Comune di San Pietro Vernotico, Piero Solazzo, gli assessori alla Cultura, Nicoletta Emanuela Pannofino, e al bilancio, Riccardo Montanile, i delegati Coni di Brindisi e Lecce, Martino D’Amuri e Luigi Renis, il vice presidente vicario dello CSAIn Puglia, Vito Salamina.

Il Presidente regionale del Coni Angelo Giliberto ha premiato la tarantina Mirian Greco, medaglia d’oro all’Italian World Cup di Kickboxing e convocata in nazionale per i campionati mondiali che si terranno a novembre ad Abu Dhabi.

Premiato il leccese Andrea Quarta, pluri atleta del Gruppo sportivo Paraolimpico della Difesa appassionato di vela e subacquea e cintura nera di tae kwon do.

Un premio è stato assegnato a Girma Gadaleta, ex giocatrice di futsal femminile impegnatissima nei settori giovanili. Premiati, per il basket, Gianmarco Leggio che dopo le giovanili nella New Basket Brindisi, la scorsa stagione nell’Urania Milano, farà parte del progetto di rilancio della gloriosa Virtus Roma;

il professore di Galatone Cesare Colopi, docente di scuola secondaria di primo grado, distintosi per il suo straordinario impegno nella promozione dell’inclusione attraverso lo sport; il tarantino Mario Ortelli, punta di diamante della podistica Taras; Anna Brizzi presidente dell’associazione Genitori di Trani e co-fondatrice del Sezione Baskin all’interno della Fortitudo Trani; l’Asd Teknical Sport di Massafra impegnata nel progetto di sport inclusivo; il maestro tarantino Massimo Cefaliello, esempio di semplicità, coerenza e competenza con la sua palestra Silhouette.

E ancora Alessandra Scala, dotata di una vocazione naturale nell’inserimento dei soggetti fragili nella comunità; l’associazione di volontariato ambientale e animalista Eterea “l’albero della vita”, nata nel 2016 a San Pietro Vernotico; l’associazione del maestro Giuseppe D’Arpa, Asd Dojo Dokko Do; Lucia Giallusi alla guida delle sue “Purfitiuse”, accompagnate, a volte, dai piccoli tamburellisti degli “Scapula e fuci” per l’impegno alla crescita e sopravvivenza della nostra cultura popolare salentina: i piccoli si sono esibiti in chiusura della serata di galà, riscuotendo grandi applausi da parte del nutrito pubblico che ha seguito l’evento.

Un premio speciale è stato assegnato all’Istituto Comprensivo ”Ezio Bosso” di Aradeo/Neviano, organizzatrice da anni della festa degli studenti giochi e sport, occasione comunitaria per testimoniare come lo sport possa essere “palestra di pace”, promuovendo inclusione, amicizia ed educazione.

Premi, infine, sono stati assegnati a Giuseppe Lassandro promotore del Badminton club di Santeramo; a Francesco Lorusso della tarantina Taras che ha conquistato ben sei titoli italiani ai campionati indoor di Ancona; e all’Asd Allenamenti Molfetta, associazione concepita con l’obiettivo principale di creare un luogo di integrazione tra bambini e ragazzi con e senza bisogni educativi speciali.