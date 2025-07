ARPAL, Brindisi, 139 opportunità di lavoro e nuovo tour del “Camper del Lavoro” nei comuni della provincia

Brindisi, 28 luglio 2025 – Continua il viaggio del “Camper del Lavoro” promosso da ARPAL Puglia per portare i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nelle piazze della provincia di Brindisi. In contemporanea, il 29° report settimanale dell’Ambito territoriale registra numeri importanti: 60 annunci attivi e 139 posti disponibili pubblicati sul portale regionale “LavoroXTe”.

Le tappe del “Camper del Lavoro”

Lo sportello mobile, realizzato in collaborazione con gli enti Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra Salento, sarà operativo anche questa settimana in quattro comuni. Si parte oggi, 28 luglio, a Villa Castelli (nei pressi dell’Ufficio Postale) dalle 16:00 alle 20:30. Domani, martedì 29 luglio, sarà la volta di San Vito dei Normanni, in Piazza Carducci, sempre nello stesso orario. Mercoledì 30 luglio toccherà a Erchie, nel Parco delle Rimembranze-atrio Palazzo Ducale, mentre l’ultima tappa è prevista giovedì 31 luglio a San Pietro Vernotico, in Piazza del Popolo.

L’iniziativa punta a garantire un servizio di prossimità per chi vive lontano dalle sedi dei Centri per l’Impiego, offrendo orientamento al lavoro, consulenza alle imprese, informazioni sulle politiche di inclusione lavorativa e supporto contro il caporalato.

Il mercato del lavoro: i numeri del 29° report

Il report settimanale, consultabile online al link https://rb.gy/n66xpv, fotografa una situazione dinamica e variegata. Il settore agricolo e zootecnico guida le richieste con 51 posizioni aperte. Seguono il turismo e la ristorazione (21 posti), l’edilizia (17), la metalmeccanica e il commercio (8), il settore assicurativo (7), le pulizie (6) e i trasporti (3). Sono poi ricercate due figure ciascuno nei comparti: servizi alla persona, logistica, assistenza domiciliare, alimentari e artigianato.

Completano il quadro: un’offerta ciascuna nei settori tessile, sanità, impiantistica elettrica, grafica e comunicazione, e comparto amministrativo. Inoltre, si registrano tre offerte specificamente rivolte alle categorie protette.

Il report include anche opportunità di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES e corsi di formazione per diplomati e disoccupati, anche nell’ambito dei programmi Garanzia Giovani e NEET.

Dove trovare le offerte

Tutte le offerte sono aggiornate quotidianamente sul portale “LavoroXTe Puglia”, accessibile con SPID, e rilanciate anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”. Si consiglia di consultare regolarmente anche il portale SINTESI Brindisi e i profili Google dei singoli Centri per l’Impiego.

Per assistenza, è possibile rivolgersi agli operatori ARPAL presso i CPI di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, o contattare:

CPI Brindisi – 0831 1568068 – ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Francavilla Fontana – 0831 1568035 – ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

CPI Ostuni – 0831 1568001 – ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30, e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Per ulteriori informazioni su ARPAL Puglia e sulle politiche attive del lavoro è possibile visitare il sito ufficiale: www.arpal.regione.puglia.it oppure scrivere a comunicazione@arpal.regione.puglia.it.