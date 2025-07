ETNO FEST: il 30 e 31 luglio Mesagne si apre alle culture del mondo

Mesagne si prepara ad accogliere ETNO FEST, l’evento che animerà le serate del 30 e 31 luglio in piazza Orsini del Balzo, trasformando il cuore del centro storico in un crocevia di culture, suoni e sapori. Due giornate dedicate alla musica dal vivo con artisti di rilievo internazionale, alla cucina proveniente da tutto il mondo, alla tradizione salentina e all’artigianato. Un’occasione per riflettere sui temi delle migrazioni, dell’integrazione e del Mediterraneo, attraverso le espressioni più autentiche dell’arte e della cultura contemporanea.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Arci La Manovella, in collaborazione con il SAI – Sistema di Accoglienza Internazionale e la Cooperativa Rinascita, con il patrocinio della Città di Mesagne e il sostegno della Regione Puglia. «Il successo che questa prima edizione nella fase di preparazione ha riscosso all’interno della comunità di Mesagne e regionale è un segnale incoraggiante per i volontari impegnati con cura in ogni dettaglio – afferma Gabriele Colucci, presidente di Arci La Manovella –. È un progetto che nasce dal basso, da un’idea semplice e potente: musica, cibo e relazioni possono diventare strumenti concreti di dialogo e inclusione».

A supportare l’iniziativa anche Confesercenti provinciale Brindisi, insieme ad alcune aziende vitivinicole di rilievo del territorio.

Nel cuore della piazza sarà allestita un’area dedicata al progetto L.In.F.A., rivolto alla re-inclusione sociale di minori con problematiche o autori di reato. I giovani coinvolti saranno protagonisti di un mercatino etico e solidale, con prodotti locali, artigianali e di riuso, per promuovere un modello di consumo più consapevole e sostenibile.

Il programma musicale si aprirà martedì 30 luglio, alle ore 20:30, con l’esibizione dell’Orchestra Popolare di via Leuca, ensemble multietnico che racconta la nuova Puglia attraverso pizziche, ballate e sonorità dal mondo. Con loro salirà sul palco anche la cantautrice mesagnese Beatrice Randino.

Mercoledì 31 luglio sarà la volta di Sandro Joyeux, artista franco-italiano definito la “voce nomade dell’Africa in Europa”. La sua storia, fuori dagli schemi, racconta di un legame profondo con la musica, nato da una sfida personale: un grave problema all’udito affrontato sin dall’infanzia. Dopo gli studi al Conservatorio e l’esperienza nel Coro della Radio Nazionale Francese, Joyeux ha intrapreso un percorso musicale vibrante, che fonde afrobeat, reggae e sonorità tradizionali africane. I suoi testi, in francese, italiano, arabo e dialetti dell’Africa occidentale, costruiscono ponti tra culture diverse. Con il progetto AntischiaviTour porta musica e solidarietà nei campi dei lavoratori agricoli migranti in Italia, trasformando ogni concerto in una potente testimonianza sociale. Sul palco sarà accompagnato da musicisti d’eccezione: Luca Masotti alla batteria, Emanuele Brignola al basso, Inoussa Dembele alle percussioni e il talentuoso chitarrista senegalese Peace Diouf.

Ad aprire la serata del 31, alle ore 20:30, sarà il gruppo Jant Africa con un progetto che celebra i suoni tradizionali dell’Africa occidentale. La loro musica, frutto dell’incontro tra artisti africani e italiani, dà vita a uno spettacolo coinvolgente fatto di canti, danze e strumenti antichi.

A completare la proposta culturale del Festival, il progetto “La nostra voce a ETNO FEST”, curato da Artisti per il Sociale – gruppo informale attivo a Mesagne dal 2018 – che ha raccolto contributi audio di artisti, operatori, cittadini e organizzatori. Una vera e propria rubrica partecipata che racconta il valore dell’incontro tra culture, attraverso le voci di chi vive il territorio.