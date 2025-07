Premio Delfino 2025: grandi emozioni a Carovigno con i talenti di Amici Daniele Doria e Alessia Pecchia

Tutto pronto a Carovigno per la 24ª edizione del Premio Delfino, in programma venerdì 16 agosto alle ore 21:00 nella suggestiva Piazza Nzegna, che si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato a moda, musica, spettacolo e impegno sociale.

La manifestazione, patrocinata dal Consiglio Regionale della Puglia e dal Comune di Carovigno, è diretta artisticamente da Rosanna Tersicci e Annarita Carlucci, con la conduzione affidata a Giuseppe Stigliano, volto noto e responsabile dell’agenzia Jonica Eventi.

A illuminare la serata saranno Daniele Doria, vincitore dell’ultima edizione di Amici, e Alessia Pecchia, amatissima finalista del talent. I due giovani artisti, ormai protagonisti emergenti della scena musicale italiana, si esibiranno regalando emozioni e performance che renderanno l’evento ancora più speciale.

Come da tradizione, al centro della serata ci sarà la moda: sfileranno giovani modelle selezionate dagli sponsor del concorso, indossando capi di noti stilisti, anche alla loro prima esperienza in passerella. Le aspiranti miss interessate a partecipare possono iscriversi contattando i numeri 339 4581795 o 380 5194482, oppure presentandosi il 30 luglio dalle ore 18:00 presso la sede del concorso in Via San Michele Salentino 97, per i casting ufficiali.

Il Premio Delfino si distingue anche per il suo forte messaggio etico e sociale. Durante la serata, spazio a momenti di riflessione su temi cruciali come la lotta contro la violenza sulle donne, il ripudio della guerra, la salvaguardia dell’ambiente e la protezione degli animali.

Un evento che, edizione dopo edizione, cresce in prestigio e partecipazione, attirando l’attenzione di media, pubblico e addetti ai lavori. Grande è l’attesa per scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitrice del Premio Delfino 2025, in una cornice che promette sorprese, emozioni e un’atmosfera magica sotto le stelle.

Ingresso libero.