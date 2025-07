I Carabinieri sequestrano due leoni e due tigri in provinica di Brindisi: è il primo caso in Italia dopo la nuova legge

Due leoni e due tigri, tutti esemplari giovani, sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo CITES di Bari all’interno di una struttura circense presente nella provincia di Brindisi. Il sequestro è avvenuto nell’ambito di una serie di controlli mirati alla verifica della regolarità nella detenzione di animali pericolosi da parte dei circhi operanti in Puglia.

Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato una violazione della normativa che vieta l’acquisizione di nuovi animali appartenenti a specie ritenute pericolose per la salute e l’incolumità pubblica, come previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La legge, entrata pienamente in vigore a febbraio 2025 grazie all’adozione dei decreti attuativi, prevede il superamento graduale dell’impiego di animali nei circhi, vietando sia l’acquisto di nuovi esemplari sia la riproduzione di quelli già in possesso. L’obiettivo è quello di impedire la nascita di nuove generazioni di animali destinati all’esibizione e alla vita in cattività.

Il caso registrato nel brindisino rappresenta il primo accertamento ufficiale a livello nazionale da quando la norma è divenuta operativa.

Gli animali sequestrati saranno ora destinati alla confisca e affidati a una struttura idonea in grado di garantirne il benessere, come previsto dalla legge.

Il titolare del circo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 135 del 5 agosto 2022. Si precisa che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari: ogni valutazione definitiva sulle responsabilità dell’indagato avverrà nel corso del processo, nel pieno rispetto del principio di presunzione d’innocenza e del contraddittorio tra le parti.