Cisternino unisce l’Europa: successo per il 27° Festival Internazionale delle Bande “Valle d’Itria”

CISTERNINO - La 27ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” è stata un successo. Per quattro giorni consecutivi Cisternino è stata capitale della grande musica europea attirando intenditori, musicisti e turisti in uno scenario naturalmente suggestivo.

Dal prologue di giovedì al concerto itinerante di sabato, passando per la parata inaugurale ed il concerto dei Gomalan Brass Quintet venerdì ed il gran finale con Nada di domenica, a Cisternino ha trionfato la grande musica.

Bande e majorettes da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia sotto la direzione artistica del M° Donato Semeraro hanno stupito ancora una volta il pubblico del Festival, regalando esperienze nuove a giovani musicisti ed uditori.

“Ancora una volta il Festival è stato occasione di scambio musicale tra più culture e tradizioni d’Europa, confermandosi tra gli appuntamenti più importanti dell’estate bandistica italiana ed internazionale. Abbiamo accolto i nostri ospiti con il calore pugliese, ma anche con la curiosità dei nostri giovani che, con encomiabile impegno, hanno speso ore del giorno e della notte affinché tutto questo potesse accadere. Ci è molto dispiaciuto non aver suonato con Antonella Ruggiero, a cui auguriamo una pronta guarigione, ma nonostante questo intoppo siamo riusciti a regalare grandi emozioni al nostro pubblico. Il Gomalan Brass Quintet venerdì e Nada domenica sera hanno consegnato a turisti, intenditori, curiosi, cistranesi e musicisti da tutta la Puglia ed oltre un’esperienza indimenticabile. Grazie a tutti ed appuntamento al 28° Festival Bande Musicali “Valle d’Itria” dichiara il Direttore Artistico M° Donato Semeraro.

“Il bilancio conclusivo del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” è, per me, sempre positivo. Non per retorica ma perché la musica inevitabilmente da sempre molto di più di quello che pensiamo di dare come organizzatori e ricevere come fruitori sia in termini culturali che relazionali. Ancora una volta ho visto ragazzi appassionati dalla musica bandistica incontrarsi, conoscersi, scambiarsi esperienze. E solo questo basterebbe a decretare il successo della nostra kermesse. Per di più con questo programma, non senza sorprese, incassiamo anche un successo innumerevole di pubblico, giunto da ogni parte d’Italia per udire i concerti in programma.

Un successo di una squadra immensa, che vorrei ringraziare per intero. Grazie ai ragazzi dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino”, al Direttore Artistico Donato Semeraro, all’Amministrazione Comunale di Cisternino che rinnova ogni anno la sua fiducia nel nostro Festival, a Regione Puglia, ad Intesa Sanpaolo e a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Insieme, ancora una volta, abbiamo “usato” la musica per andare oltre ogni frontiera. E continueremo a farlo, soprattutto per chiedere pace in tutto il mondo” dichiara il Presidente dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” Claudio Siliberti.

Il 27° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” è stato realizzato dall’Associazione Musicale “Città di Cisternino” in collaborazione con il Comune di Cisternino, con il sostegno del main sponsor Intesa Sanpaolo che quest’anno per la prima volta sostiene il festival ed il patrocinio della Regione Puglia.