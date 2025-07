Brindisi-Francoforte, nuovo volo diretto: parte nell’estate 2026 ma durerà solo quattro mesi

Aeroporti di Puglia annuncia l’apertura di una nuova rotta internazionale: dal 9 giugno al 23 ottobre 2026 sarà attivo un collegamento diretto tra Brindisi e Francoforte, operato da Discover Airlines, compagnia del Gruppo Lufthansa. Il volo sarà effettuato due volte a settimana, il martedì e il venerdì, con partenza da Francoforte alle 10:45 (martedì) e alle 8:30 (venerdì), e da Brindisi alle 13:20 (martedì) e alle 11:05 (venerdì).

Già operativa sull’aeroporto di Bari, Discover Airlines rafforza così la propria presenza in Puglia puntando su una delle mete più attrattive per il turismo europeo. Un’opportunità in più per i flussi in entrata e in uscita, seppure limitata a un periodo di quattro mesi.