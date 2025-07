Wizz Air lancia la rotta Brindisi–Katowice(Polonia): dal 2026 quattro voli a settimana

WIZZ AIR CONTINUA LA PROPRIA ESPANSIONE IN PUGLIA E

LANCIA LA NUOVA ROTTA BRINDISI-KATOWICE

Al via dal 29 marzo 2026 quattro voli diretti a settimana dall’Aeroporto del Salento verso la città polacca: la compagnia continua a crescere nel Sud Italia e a rafforzare la connettività internazionale in Puglia



Brindisi, 31 luglio 2025 – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell'area EMEA, annuncia una nuova rotta internazionale che collegherà Brindisi (BDS) a Katowice (KTW), nel sud della Polonia.



A partire dal 29 marzo 2026, sarà possibile volare da e verso la vivace città polacca con quattro frequenze settimanali, in programma ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. I biglietti per la tratta, operata con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo, sono già disponibili sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da 19,99 €.



Situata nella regione della Slesia, Katowice è una città in continua trasformazione: da polo industriale a capitale creativa del Paese, con una forte identità culturale e una vivace scena artistica. Ideale per brevi soggiorni, concerti e viaggi fuori dai circuiti più battuti, offre anche un’ottima base per esplorare la Polonia centro-meridionale.



Questa nuova tratta si inserisce nel più ampio piano di sviluppo del network Wizz Air nel Sud Italia – un’area strategica per la compagnia, sia in termini di domanda che di connettività – e rafforza i legami turistici, economici e culturali tra Italia e Polonia. Il volo da Brindisi si aggiunge ai collegamenti con Katowice da Roma, Catania, Napoli, Pisa e Lamezia Terme, portando a 6 le rotte complessive tra il Bel Paese e la città polacca.



“Siamo orgogliosi di annunciare l’introduzione di questa nuova rotta da Brindisi, che testimonia la nostra volontà di investire ulteriormente in Puglia e in tutto il Sud Italia” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Connettere Brindisi a Katowice significa offrire nuove opportunità di viaggio per i passeggeri pugliesi e, allo stesso tempo, promuovere questo territorio a livello internazionale per sostenerne lo sviluppo turistico ed economico. Let’s WIZZ!”



A conferma dell’impegno di Wizz Air nei confronti del territorio salentino anche le altre due rotte introdotte nelle scorse settimane dall’Aeroporto del Salento (verso Varsavia e Bucarest), per un totale di 3 rotte internazionali operate dalla compagnia su questo scalo.



L’introduzione del volo Brindisi–Katowice rientra nella più ampia cornice del programma Customer First Compass: il piano strategico di Wizz Air prevede un investimento complessivo di 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di volo sempre più fluida, accessibile e in linea con le reali esigenze dei passeggeri.



Wizz Air opera quasi 210 rotte dall'Italia, collegando i viaggiatori con paesi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, offrendo oltre 13 milioni di posti a tariffe low cost. Solo nel primo semestre del 2025, la compagnia ha operato quasi 50.000 voli da e per il Paese, con un tasso di completamento del 99,7% e registrando quasi 10 milioni di prenotazioni (+9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).