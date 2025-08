La Roberto Serra Fasano torna in Serie A Silver dopo 12 anni: esordio il 18 ottobre a Camerano

Dopo dodici anni la Roberto Serra Fasano sarà nuovamente impegnata nella seconda serie nazionale di pallamano maschile, che negli ultimi anni ha assunto la denominazione di serie A Silver.

Prima giornata sabato 18 ottobre, con Giannoccaro e compagni impegnati in trasferta in terra marchigiana a Camerano, ultima sempre in trasferta, sabato 2 maggio in quel di Teramo. Il nuovo format della Serie A Silver, in vigore con la stagione 2025/26, ha previsto un allargamento da uno a due gironi, con 20 squadre iscritte, suddivise in due gironi su base geografica, con la Innotech inserita nel girone B insieme a: Agrigento, Benevento, Camerano, Chieti, Enna, Monteprandone, Palermo e Teramo.

Mentre il girone A è composto da: Belluno, Malo, Modena, Molteno, Paese, Palazzolo, Rubiera, San Vito Marano, Sassari e Vigasio. La formula del campionato non prevede post season e si esaurirà con le 18 giornate della fase regolare, all’esito della quale le prime classificate di ciascun girone saranno promosse in Serie A Gold.



“Siamo consapevoli, dichiara il presidente Soleti, che per mantenere questa categoria, anche quest'anno dovremo compiere un'impresa pari a quelle fatte negli ultimi due. Il doppio salto di categoria ci ha catapultato in una dimensione inaspettata per noi, crediamo però, che si tratti di un'imperdibile opportunità di crescita per la società e per la squadra, a prescindere dal risultato finale.

E' doveroso da parte mia ringraziare tutti gli atleti che hanno scelto di continuare a vestire i nostri colori e gli sponsor che continueranno a sostenerci e quelli che per prima volta la saranno al nostro fianco, perchè è solo grazie a loro, se abbiamo potuto accettare la sfida di disputare la seconda serie nazionale, con trasferte che vanno dall'Emilia Romagna alla Sicilia.”



Conosciuto il calendario, nei prossimi giorni sarà completato l’organigramma societario e stilato il cronoprogramma della nuova stagione. Sul fronte della composizione dell’organico, pochi i movimenti in uscita, dovuti prevalentemente all'impossibilità per alcuni atleti di sostenere l'impegno che la partecipazione ad un campionato di questo livello richiede. Confermata la sua quasi totale fasanesità, il roster è quindi molto simile a quello che ha ottenuto la promozione, anche se non è da escludere qualche nuovo arrivo nei ruoli rimasti scoperti.



Il reparto portieri conterà su Ronni Monopoli e Vincenzo Olive e sugli under Salvatore Trapani e Andrea Vinci. Il settore ali sarà composto da Leonardo Guarini, Checco Raimondi e Davide Vicenti e dagli under Luca Monopoli e Francesco Semeraro. La linea dei terzini, vede Umberto Giannoccaro, Pasquale Lusverti, Andrea Martucci e Luigi Passiatore e l'under Francesco Trapani. Il reparto dei pivot sarà composto da Pasquale Colucci, Denni Gallo, Gabriele Rosato e l’under Fabio Kola.

Confermato anche lo staff tecnico con Francesco Trapani, che sarà coadiuvato da Massimo Cassone, da Leonardo Potone e dal preparatore atletico Andrea Carbonara.



Queste le date salienti della stagione:

Inizio regular season: 18 ottobre 2025

Fine girone di andata: 7 febbraio 2026

Fine regular season: 2 maggio 2026

La prima giornata del Girone B di Serie A Silver:

Romagna – Monteprandone

Prime Service Sannio – CUS Palermo

Girgenti – Orlando Haenna

Camerano – Serra Fasano

Chieti – Lions Teramo