Ostuni: Teatro Madre Festival apre con musica, vino e paesaggio al Parco di Santa Maria di Agnano

Domenica 3 agosto 2025 prende il via la prima serata musicale dell'ottava edizione del Teatro Madre Festival, tra i colori del tramonto, la musica dal vivo e la bellezza del Parco di Santa Maria di Agnano, a Ostuni.

L’iniziativa è pensata per offrire al pubblico un’esperienza completa, tra natura, arte, cultura e gusto. A partire dalle ore 18 è prevista una visita guidata gratuita alla grotta dove riposa la cosiddetta Donna di Ostuni, a cura dell’InfoPoint Ostuni, riservata a chi acquista il biglietto dello spettacolo.

Alle 19 spazio a “Profumo di vino”, un’esperienza che unisce musica e narrazione per celebrare il vino come simbolo del territorio. L’enologo Claudio Sisto, accompagnato dai paesaggi sonori del musicista Giovanni Calella, guiderà i partecipanti in un percorso tra storie, profumi e sapori. L’esperienza sarà accompagnata da un aperitivo a cura di Raparossa Cucina Naturale (prenotazione obbligatoria, costo 10 euro).

Alle 21, nell’anfiteatro del parco, il concerto di Vince Abbracciante con il progetto “Terranima Quintetto”. Originario di Ostuni, Abbracciante è considerato una delle voci più interessanti della fisarmonica italiana. La sua musica fonde jazz, blues e influenze popolari, mantenendo un forte legame con la terra d’origine. Il disco “Terranima”, pubblicato da Dodicilune, esprime il senso profondo della Puglia: colta e popolare allo stesso tempo.

Sul palco insieme ad Abbracciante (fisarmonica) ci saranno Aldo Di Caterino (flauto), Leo Gadaleta (violino), Nando Di Modugno (chitarra) e Giorgio Vendola (contrabbasso). L’evento è consigliato a partire dai 10 anni. È previsto un servizio di babysitting gratuito per bambini dai 4 anni in su.

Il prossimo appuntamento con il Teatro Madre Festival è in programma mercoledì 6 agosto con “All’incirco Varietà”, uno spettacolo tra teatro, circo e cabaret portato in scena da Lannutti e Corbo.

Il festival, ideato e curato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è realizzato insieme al Museo Civico di Ostuni, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno del Comune di Ostuni.

Informazioni utili

Gli spettacoli iniziano alle ore 21 e si svolgono nell’anfiteatro del Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano.

La prenotazione è obbligatoria al numero 389 265 6069 o tramite il sito vivaticket.it.

Prezzi

Spettacolo: 15 euro (posto unico), ridotto 8 euro (3-12 anni)

Aperitivo (su prenotazione): 10 euro

Visita guidata alla grotta: gratuita con biglietto dello spettacolo

Attività al tramonto: gratuite