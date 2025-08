Ostuni, lite in discoteca: accoltellato un turista 24enne. Feriti anche due giovani di Trani

OSTUNI – È finita con un coltello all’addome una serata in discoteca per un turista di 24 anni, residente nel nord Italia e in vacanza in Puglia. Il giovane è stato aggredito all’alba di mercoledì 30 luglio all’interno di un locale notturno situato sul litorale di Ostuni. La notizia è stata resa nota soltanto nelle ultime ore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la lite sarebbe scoppiata per motivi futili – si parla perfino di uno sguardo di troppo – ed è presto degenerata in una violenta colluttazione. Sulla pista da ballo, tra spintoni e calci, è comparso anche un coltello. Il 24enne è stato colpito all’addome ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove i medici gli hanno applicato alcuni punti di sutura. Dopo alcune ore in osservazione, è stato dimesso.

Nella stessa rissa sono rimasti coinvolti altri giovani, tutti di età compresa tra i 18 e i 23 anni. In particolare, due ragazzi di Trani hanno riportato ferite significative: uno di 23 anni è stato accoltellato al torace e un ventenne ha riportato una profonda lesione all’orecchio, oltre a contusioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo. Entrambi sono stati soccorsi al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli. Il 23enne è stato ricoverato in osservazione, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini, coordinate dagli agenti del commissariato di Ostuni, sono in corso. Alcuni dei protagonisti della rissa sono già stati identificati e ascoltati dalla polizia, che sta raccogliendo ulteriori testimonianze e verificando eventuali immagini riprese dalle telecamere del locale.

L’episodio rilancia il dibattito sulla sicurezza nei luoghi della movida estiva, soprattutto in zone ad alta presenza turistica. Nessun commento è stato rilasciato finora dai gestori della discoteca.

- Immagine di repertorio -