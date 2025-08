Poliziotta si toglie la vita nella Questura di Brindisi: tragedia sotto gli occhi dei colleghi

BRINDISI – Tragedia nella mattinata di lunedì 4 agosto all’interno della Questura di Brindisi: una poliziotta in servizio si è tolta la vita intorno alle ore 9, proprio sul luogo di lavoro. A nulla è servito l’intervento immediato del personale del 118: al loro arrivo, per la donna non c’era già più nulla da fare.

L’episodio ha sconvolto l’intero ambiente lavorativo, lasciando colleghi e dirigenti nello sconcerto più profondo. La donna, di cui non sono state rese note le generalità, era descritta come ben integrata nel contesto professionale e stimata all’interno della Questura.

Secondo quanto trapela da fonti investigative, non sarebbero emersi elementi che facciano ipotizzare responsabilità esterne o altre dinamiche diverse dal gesto volontario.

“È una perdita che ci colpisce nel profondo”, si limita a commentare chi ha condiviso con lei anni di servizio. Le ragioni del gesto restano nel dolore privato di chi resta, probabilmente legate a dinamiche personali.

Non è un caso isolato tra le forze dell’ordine in Puglia. Solo nei mesi scorsi episodi analoghi hanno coinvolto agenti a Foggia e Bari, accendendo nuovamente i riflettori sul tema del benessere psicologico tra gli operatori in divisa.

L’intero corpo della Polizia di Stato si stringe nel dolore.