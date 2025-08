Sandonaci, "Antichi Sapori": un evento da vivere tra piatti autentici, grandi vini, musica e convivialità

Il conto alla rovescia è terminato: mercoledì 6 agosto, il centro storico di San Donaci si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione di Antichi Sapori Fest, l’attesissimo festival che unisce gusto, territorio e tradizione in un’esperienza multisensoriale unica.

Sotto le stelle del Salento, si accenderanno i riflettori su un percorso enogastronomico diffuso tra i vicoli del centro storico e le piazze del paese, dove buon cibo, grandi vini e ottima musica daranno vita a una serata indimenticabile.

Piazza del Vino e Vie degli Antichi Sapori

Le migliori cantine del territorio accoglieranno i visitatori con degustazioni guidate dai sommelier AIS Lecce, pronti a raccontare le storie che si celano dietro ogni calice: vitigni autoctoni, tecniche di vinificazione e legami con la terra. In degustazione, oltre 50 etichette selezionate per raccontare tutta la ricchezza del territorio.

Le cantine partecipanti: Candido • Cantina San Donaci • Cantine De Mitri • Cantine Serio • Cantine Due Palme • L'Astore Masseria • Le Vigne di Sammarco • Masca del Tacco • Masseria Pezza • Paololeo • Tenute Invidia • Con la gradita collaborazione del Consorzio di Tutela dei vini DOP “Salice Salentino”, che contribuirà ad arricchire la selezione con ulteriori cantine.

I piatti protagonisti dell’edizione 2025

Ad accompagnare il vino, un menu tutto da scoprire: piatti della tradizione rivisitati con cura e creatività dallo chef Raffaele Pezzuto, Presidente dell’Associazione Cuochi Brindisini. Ogni tappa del percorso gastronomico sarà un invito al gusto, tra ricordi d’infanzia e nuove emozioni.

Tra i piatti protagonisti: Formaggi locali • Orecchiette al pentolo • Panzerotto fritto con cime di rapa • Panini con carne alla griglia • Ciabatta salentina con carne di cavallo alla pignata • Puccia dell’Immacolata • Puccia con totano alla pignata • Cuoppo salentino • Frisa di grano con pomodoro secco, carosello, stracciatella, fiorone • Bocconotto con fichi e mandorle • Spumoncino affogato con Passito

Musica, incontri e racconti di territorio

L’evento non sarà solo gusto, ma anche cultura e spettacolo. Tra un assaggio e un brindisi, il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera vibrante fatta di storie e musica dal vivo. Le sonorità della musica popolare salentina animeranno i vicoli del centro storico, mentre sul palco principale saliranno gli Après La Classe, pronti a far ballare la piazza con la loro energia travolgente e il loro inconfondibile sound mediterraneo.

Un evento da non perdere

Antichi Sapori Fest si svolge sotto il patrocinio della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente, ed è promosso con il supporto del Comune di San Donaci e della Pro Loco di San Donaci.

Un appuntamento che celebra la ricchezza agroalimentare del territorio, valorizza i produttori locali e regala un’esperienza collettiva fatta di sorrisi, calici levati e sapori autentici.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO – 6 AGOSTO 2025

Ore 19:00 | Taglio del nastro - Apertura degli Antichi Sapori Fest 2025

Ore 19:30 | Talk “Incoscienti giovani” a cura di Alfredo Polito

Il vino fra tradizione e hangover. Ma che ne sanno i 2000? - Via Fabio Filzi

Ore 20:00 | Apertura Vie degli Antichi Sapori e Piazza del Vino

Ore 20:15 | MUSICA POPOLARE SALENTINA - Largo Zara, Stage 2

Ore 21:00 | Pre Show a cura di CICCIO RICCIO - Piazza Municipio, Stage 1

Ore 22:00 | Après La Classe Live - Piazza Municipio, Stage 1

Ore 00:30 | After Show a cura di CICCIO RICCIO - Piazza Municipio, Stage 1

Vi aspettiamo mercoledì 6 agosto a San Donaci: lasciatevi guidare dai profumi, dalle note e dalle storie di una terra che ha tanto da raccontare.