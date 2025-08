FP CGIL Brindisi denuncia: UTIN operativa solo sulla carta, Unita terapia intensiva neonatale riduce sempre più l'operatività.

Riceviamo e Pubblichiamo

"Avevamo ragione e non siamo per nulla contenti di questo, volevamo credere che ci fosse un progetto, della prospettiva ma è stata speranza vana, l'Utin si avvia verso un progressivo spegnimento con voci sempre più insistenti di accorpamenti con altri reparti che determineranno sempre minore attrattività per i professionisti del settore.

La FP CGIL Brindisi è costretta a tornare su un tema che rappresenta uno dei punti più drammatici dell’intera sanità pubblica provinciale: la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale “Perrino”. Oggi, a seguito delle dimissioni dell’unica dirigente medico strutturata – trasferitasi ufficialmente a Lecce – l’unico medico strutturato ancora in servizio risulta essere il Direttore dell’Unità. Tutto il resto è affidato a medici a gettone, soluzioni temporanee che non possono in alcun modo garantire la continuità, la sicurezza e la qualità di un servizio così delicato.

Non serve appellarsi a formule retoriche: l’UTIN di Brindisi, oggi, non è in grado di svolgere pienamente la sua funzione. E questa è una verità sotto gli occhi di tutti, a partire dai professionisti che vi operano e dalle madri che, sempre più spesso, vengono indirizzate altrove per partorire. I neonati prematuri, in una provincia intera, non trovano più un punto di riferimento certo, strutturato, attivo.

In più occasioni la FP CGIL Brindisi aveva lanciato l’allarme: il progressivo svuotamento dell’UTIN non era frutto del caso, ma di una mancanza di visione, di programmazione e di investimento da parte della Direzione Generale. Nessuna progettualità formativa, nessun serio percorso di reclutamento specialistico, nessuna sinergia con strutture in grado di offrire esperienze formative ad alto volume di casi. Soltanto soluzioni tampone, volte ad arginare l’emergenza ma non a risolverla.

Oggi, di fronte al dato oggettivo dell’assenza di un’équipe stabile e specializzata, è lecito domandarsi se questa situazione fosse stata prevista. Se la Direzione fosse consapevole che, a fronte di un servizio così critico, si stava scegliendo scientemente la strada della non sostenibilità. Perché il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’UTIN è formalmente aperta, ma di fatto non più funzionante. Eppure nessuna comunicazione ufficiale viene fatta alla cittadinanza, nessun atto di trasparenza, nessuna assunzione di responsabilità.

Non è in discussione la dedizione straordinaria degli operatori sanitari, che ringraziamo e a cui va la nostra piena solidarietà, qui si denuncia con determinazione la gravissima responsabilità gestionale e politica della ASL Brindisi, la cui inazione ha prodotto una situazione insostenibile sotto ogni profilo: organizzativo, sanitario, etico. Il silenzio e l’inerzia non sono più giustificabili. E l’assenza di un piano concreto di rilancio dimostra, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non esiste una visione strategica per il futuro della sanità brindisina.

La FP CGIL Brindisi afferma con fermezza che questa non è una semplice nota tecnica, ma una presa di posizione pubblica, consapevole e irrevocabile. È un atto di accusa politico, sindacale e civile nei confronti di una Direzione che ha deciso di non intervenire. Di chi, pur consapevole del deterioramento del reparto, ha preferito il silenzio all’azione, la propaganda alla verità, lasciando che la Terapia Intensiva Neonatale si spegnesse lentamente nell’indifferenza generale.

Come più volte messo in evidenza dal coordinatore alla Sanità FP CGIL Brindisi Francesco Pollasto e dal Segretario Aziendale P.O. Perrino FP CGIL Brindisi Valerio Aga

La sanità brindisina merita risposte, non retorica. I cittadini meritano verità, non rassicurazioni di facciata."

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi