Cronaca

Maxi operazione a Francavilla Fontana: arresto, denunce e raffica di controlli nella notte

venerdì 8 agosto 2025

Francavilla Fontana non ha dormito sonni tranquilli: nella notte, le strade della città sono state teatro di un imponente blitz dei Carabinieri. Un’operazione “ad alto impatto” che ha visto decine di militari pattugliare aree verdi, zone della movida e punti di ritrovo dei giovani, con un solo obiettivo: mettere un freno alla criminalità e garantire più sicurezza ai cittadini.

Il servizio straordinario, coordinato dal Comando Provinciale di Brindisi, ha mobilitato le forze migliori: pattuglie locali, le Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione “Calabria” e dell’11° Reggimento “Puglia”, oltre alle unità cinofile antidroga arrivate da Modugno. Una macchina organizzativa imponente che ha battuto palmo a palmo il territorio nelle ore serali e notturne.

Il bilancio parla chiaro:

Un arresto in flagranza per droga e possesso di una consistente somma in contanti;
Due denunce a piede libero: una donna per ricettazione di un cellulare rubato e un uomo per truffa online, accusato di aver incassato bonifici illeciti per 3.000 euro;
Oltre 300 persone identificate e 100 veicoli controllati, con decine di sanzioni per violazioni al Codice della Strada e fermo amministrativo per diversi motocicli;
Numerosi locali ispezionati, alla ricerca di irregolarità e comportamenti a rischio.
Un’operazione capillare che ha voluto lanciare un messaggio preciso: la lotta alla criminalità diffusa è continua e non conosce tregua. “Aumentare la percezione di sicurezza è fondamentale” — spiegano i militari — “e la nostra presenza sul territorio serve proprio a questo: far sapere ai cittadini che ci siamo e che vigiliamo”.

Francavilla, per una notte, è stata sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. E a giudicare dai risultati, il messaggio è arrivato forte e chiaro.

Altri articoli
BrindisiSera
Provincia di Brindisi: Genio Galateo, premio ai neolaureati di Puglia  
08/08/2025
Assume una visibilità e una condivisione sempre più ampie il “Genio Galateo - Premio ai neolaureati di Puglia”, iniziativa ...
OstuniSera
RSA di Ostuni, Vizzino e Bruno: “Internalizzazione? Impossibile senza rivedere il Piano del personale dell’Asl di Brindisi”
08/08/2025
RSA Ostuni – Vizzino e Bruno: “Sbagliato generare aspettative tra il personale della RSA. La internalizzazione è impraticabile ...
FrancavillaSera
Max Gazzè in concerto a Francavilla Fontana in P.zza Giovanni XIII
08/08/2025
Sarà Max Gazzè il protagonista del concerto del 15 settembre in Piazza Giovanni XXIII. A renderlo noto è stato il Sindaco ...
BrindisiSera
Blitz della Polizia a Brindisi: cocaina e armi nascoste in cassaforte
08/08/2025
BRINDISI - Un pomeriggio di inizio agosto, una porta che si apre con decisione, una cassaforte che rivela un contenuto ben diverso da quello che ci ...
Cronaca
Hayat è morta: aveva denunciato, aveva chiesto aiuto ma non è bastato.
08/08/2025
Un’altra donna. Un’altra denuncia ignorata. Un’altra vergogna per lo Stato.   Hayat Fatimi aveva 46 anni, faceva la cuoca, ...
BrindisiSera
Brindisi cambia volto: al via due grandi progetti per riqualificare l’ingresso urbano e il quartiere Perrino
08/08/2025
Brindisi si prepara a una svolta urbana. È stata approvata oggi dalla giunta comunale la delibera del settore Urbanistica che segna ...
cultura
Brindisi cambia volto: al via due grandi progetti per riqualificare l’ingresso urbano e il quartiere Perrino
Brindisi si prepara a una svolta urbana. È stata approvata oggi dalla giunta comunale la delibera del settore ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce