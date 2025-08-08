Maxi operazione a Francavilla Fontana: arresto, denunce e raffica di controlli nella notte

Francavilla Fontana non ha dormito sonni tranquilli: nella notte, le strade della città sono state teatro di un imponente blitz dei Carabinieri. Un’operazione “ad alto impatto” che ha visto decine di militari pattugliare aree verdi, zone della movida e punti di ritrovo dei giovani, con un solo obiettivo: mettere un freno alla criminalità e garantire più sicurezza ai cittadini.

Il servizio straordinario, coordinato dal Comando Provinciale di Brindisi, ha mobilitato le forze migliori: pattuglie locali, le Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione “Calabria” e dell’11° Reggimento “Puglia”, oltre alle unità cinofile antidroga arrivate da Modugno. Una macchina organizzativa imponente che ha battuto palmo a palmo il territorio nelle ore serali e notturne.

Il bilancio parla chiaro:

Un arresto in flagranza per droga e possesso di una consistente somma in contanti;

Due denunce a piede libero: una donna per ricettazione di un cellulare rubato e un uomo per truffa online, accusato di aver incassato bonifici illeciti per 3.000 euro;

Oltre 300 persone identificate e 100 veicoli controllati, con decine di sanzioni per violazioni al Codice della Strada e fermo amministrativo per diversi motocicli;

Numerosi locali ispezionati, alla ricerca di irregolarità e comportamenti a rischio.

Un’operazione capillare che ha voluto lanciare un messaggio preciso: la lotta alla criminalità diffusa è continua e non conosce tregua. “Aumentare la percezione di sicurezza è fondamentale” — spiegano i militari — “e la nostra presenza sul territorio serve proprio a questo: far sapere ai cittadini che ci siamo e che vigiliamo”.

Francavilla, per una notte, è stata sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. E a giudicare dai risultati, il messaggio è arrivato forte e chiaro.