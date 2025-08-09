Spettacolo

Mesagne Piano Night 2025: il 16 agosto torna la magia del pianoforte con 60 musicisti e il Maestro Bollani

sabato 9 agosto 2025

 

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Mesagne la Piano Night, l’evento firmato APS LABS e patrocinato dal Comune e da Puglia Culture, che trasformerà il centro storico in un palcoscenico diffuso dedicato alla musica e alla creatività.

 

L’appuntamento è fissato per venerdì 16 agosto: dalle ore 18 le piazze della città si animeranno con le esibizioni di 60 pianisti, dai 5 ai 70 anni, per una serata che unisce generazioni, stili e culture. Gran finale alle 21 in piazza Orsini con il concerto del Stefano Bollani Danish Trio, attesissimo momento conclusivo della manifestazione.

 

L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo dei Celestini. «La manifestazione caratterizza l’offerta culturale dell’estate mesagnese con una formula originale e significativa, che culminerà con lo spettacolo del Maestro Bollani, degna conclusione di un appuntamento dedicato alla musica e al suo potere di creare occasioni di incontro e condivisione», ha dichiarato il sindaco Antonio Matarrelli.

 

Il consigliere comunale alla Cultura e al Turismo, Marco Calò, ha evidenziato come il successo dello scorso anno abbia consolidato la fiducia in questo format culturale, capace di attrarre pubblico e generare ricadute positive sul territorio.

 

La Piano Night offre a pianisti di ogni età e livello – professionisti, studenti e appassionati – l’opportunità di esibirsi in un contesto inclusivo, con performance programmate e momenti musicali spontanei. Il repertorio spazierà dalla musica classica al jazz, dal pop alla contemporanea, per un’esperienza accessibile a tutti.

 

«Con Piano Night, Mesagne si conferma crocevia di creatività e cultura, rafforzando la propria identità attraverso il linguaggio universale della musica», ha spiegato il direttore artistico Giampaolo Argentieri.

 

Le iscrizioni, gratuite, resteranno aperte fino a domenica 10 agosto sul sito www.mesagnepianonight.it.

