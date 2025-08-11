Mesagne, la Grande Mostra dell’Impressionismo conquista pubblico e vip Chiedi a ChatGPT

A Mesagne continua a registrare consensi unanimi la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà», allestita nel castello normanno-svevo e curata dalla professoressa Isabella Valente, docente dell’Università di Napoli Federico II. L’evento, organizzato da Micexperience Rete di Imprese con Regione Puglia e Comune di Mesagne nell’ambito del protocollo d’intesa Puglia Walking Art e prodotto da Renaissance srl, sta attirando visitatori da tutta Italia, compresi alcuni vip in vacanza nel Salento.

Molti di loro hanno scelto di ammirare le 153 opere esposte in incognito, mentre altri hanno salutato pubblicamente la città, sottolineando come il contatto con quel periodo storico e artistico possa offrire nuova energia anche a chi opera in ambiti creativi diversi, come la musica. Memorabile, ad esempio, la visita di Simone Cristicchi, che ha seguito con attenzione il percorso guidato, lasciando un ricordo indelebile negli annali cittadini.

«Il gradimento si percepisce non solo dai commenti lasciati in segreteria alla restituzione delle audioguide – spiega Pierangelo Argentieri, ideatore di Puglia Walking Art – ma anche dai gesti che dimostrano il desiderio di portare a casa un ricordo dell’esperienza. Non semplici “gadget”, ma oggetti che prolungano l’emozione vissuta: segnalibri, magneti, t-shirt o poster».

Un’attenzione particolare è riservata al catalogo ufficiale, impreziosito in copertina dall’opera Passeggiata sul Bosforo (Rose de thé) di Edoardo Tofano. Il volume di 336 pagine, curato dalla professoressa Valente e pubblicato da Perlearti Edizioni, offre un approfondimento completo sul periodo impressionista, rendendolo un riferimento duraturo per studiosi e appassionati. «È un’opera che va oltre la mostra – aggiunge Argentieri – ed è proposta ai visitatori con uno sconto speciale: 35 euro invece di 70».

L’iniziativa gode del patrocinio di Federalberghi, Aeroporti di Puglia e Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, con il contributo di diversi sponsor e partner tecnici, tra cui Ferrotranviaria spa, D’Agostino Costruzioni generali Spa, Groupama Assicurazioni, Omega Centro diagnostico di Mesagne, HDL Srl, Green Thesis Group e Fer.Metal Sud. Vivaticket cura la biglietteria, mentre Ears Srl fornisce le audioguide.

La mostra resterà aperta fino al 26 novembre 2025 con i seguenti orari:

Lunedì: 17.00 - 22.00

Dal martedì al venerdì: 9.00 - 13.00 / 17.00 - 22.00

Sabato e domenica: 9.00 - 13.00 / 17.00 - 23.00.

Un’occasione unica per ammirare dal vivo capolavori che hanno rivoluzionato l’arte e che, ancora oggi, continuano a ispirare.