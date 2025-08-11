Arpal, Brindisi e provincia, 76 posti di lavoro disponibili: il turismo guida le assunzioni

Nell’ultima settimana di luglio 2025, l’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia ha registrato 53 annunci attivi per un totale di 76 posti di lavoro disponibili in diversi settori produttivi della provincia.

A trainare la domanda di personale è il comparto turismo e ristorazione, con 21 posizioni aperte. Seguono il commercio (12 posti) e la sanità (10), mentre il settore edilizia conta nove opportunità. Quattro le posizioni disponibili nei trasporti, tre nel metalmeccanico, altrettante nella logistica e nei servizi alla persona. Due posti sono invece offerti nell’agricoltura e zootecnia, due nell’assistenza domiciliare, due nel settore alimentare e due nell’artigianato. Completano il quadro un posto nel tessile, uno nell’amministrazione e un’offerta riservata alle categorie protette.

Il report settimanale, il 31° dall’inizio dell’anno e consultabile online, segnala anche opportunità di lavoro e formazione all’estero tramite la rete EURES, oltre a corsi di aggiornamento per diplomati e disoccupati e iniziative legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Le offerte, rivolte a uomini e donne, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dove è possibile candidarsi con SPID. Aggiornamenti costanti arrivano anche dalla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, che promuove annunci e iniziative di orientamento.

Per informazioni e supporto, i cittadini possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con aperture pomeridiane il martedì e, su appuntamento, il giovedì.