Lavoro

Arpal, Brindisi e provincia, 76 posti di lavoro disponibili: il turismo guida le assunzioni

lunedì 11 agosto 2025

Nell’ultima settimana di luglio 2025, l’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia ha registrato 53 annunci attivi per un totale di 76 posti di lavoro disponibili in diversi settori produttivi della provincia.

 

A trainare la domanda di personale è il comparto turismo e ristorazione, con 21 posizioni aperte. Seguono il commercio (12 posti) e la sanità (10), mentre il settore edilizia conta nove opportunità. Quattro le posizioni disponibili nei trasporti, tre nel metalmeccanico, altrettante nella logistica e nei servizi alla persona. Due posti sono invece offerti nell’agricoltura e zootecnia, due nell’assistenza domiciliare, due nel settore alimentare e due nell’artigianato. Completano il quadro un posto nel tessile, uno nell’amministrazione e un’offerta riservata alle categorie protette.

 

Il report settimanale, il 31° dall’inizio dell’anno e consultabile online, segnala anche opportunità di lavoro e formazione all’estero tramite la rete EURES, oltre a corsi di aggiornamento per diplomati e disoccupati e iniziative legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

 

Le offerte, rivolte a uomini e donne, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dove è possibile candidarsi con SPID. Aggiornamenti costanti arrivano anche dalla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, che promuove annunci e iniziative di orientamento.

 

Per informazioni e supporto, i cittadini possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con aperture pomeridiane il martedì e, su appuntamento, il giovedì.

Altri articoli
BrindisiSera
Ripristino della litoranea nord di Brindisi: parte dei fondi CIS destinati alla salvaguardia della falesia sarà utilizzata per il tratto di Giancola
11/08/2025
Strada crollata a Giancola – Si utilizzeranno i fondi del CIS   "Per ripristinare la litoranea nord di Brindisi, nel tratto di contrada ...
CarovignoSera
Carovigno si veste a festa torna "Invito a Corte", il grande corteo storico della città.
11/08/2025
La città della 'Nzegna si prepara a rivivere un pezzo della sua storia.   Il 12 e 13 agosto torna l’attesissimo evento INVITO A ...
BrindisiSera
ICE partner del Salone Nautico di Puglia: edizione 2025 a vocazione internazionale
11/08/2025
Il Salone Nautico di Puglia (Snim) compie un passo decisivo verso l’internazionalizzazione. L’edizione 2025, in programma dal 9 al 13 ...
BrindisiSera
Brindisi, vertice in Prefettura dopo l’atto incendiario contro l’auto del familiare dell’amministratrice BMS
11/08/2025
BRINDISI - Nel pomeriggio di oggi si terrà in Prefettura a Brindisi una riunione tecnica di coordinamento interforze, alla presenza dei ...
CarovignoSera
Carovigno, il PD chiede azioni concrete contro la violenza sulle donne nel nome di Michela Murgia
11/08/2025
“La libertà di una donna non si misura da quanto può parlare, ma da quanto viene ascoltata.” Michela Murgia A due anni ...
FrancavillaSera
Francavilla Fontana: pubblicato l’avviso pubblico per il soggiorno climatico per anziani
11/08/2025
L’Amministrazione Comunale ha approvato l’avviso pubblico per il soggiorno climatico rivolto alle persone autosufficienti con almeno 65 ...
cultura
Brindisi cambia volto: al via due grandi progetti per riqualificare l’ingresso urbano e il quartiere Perrino
Brindisi si prepara a una svolta urbana. È stata approvata oggi dalla giunta comunale la delibera del settore ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce