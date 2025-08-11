ICE partner del Salone Nautico di Puglia: edizione 2025 a vocazione internazionale

Il Salone Nautico di Puglia (Snim) compie un passo decisivo verso l’internazionalizzazione. L’edizione 2025, in programma dal 9 al 13 ottobre al porto turistico “Marina di Brindisi”, potrà contare sulla piena collaborazione dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Grazie a questa partnership, la manifestazione ospiterà operatori del settore nautico provenienti da mercati strategici per la crescita delle imprese italiane, tra cui Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Germania, Francia, Spagna, Egitto, Tunisia e Algeria.

“L’adesione dell’ICE al nostro progetto – spiega il presidente dello Snim, Giuseppe Meo – è un riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni, che ha trasformato il Salone in uno dei principali appuntamenti italiani della nautica da diporto e della Blue Economy. È anche un momento di confronto tra operatori del mare e un’occasione per valorizzare la formazione professionale, fondamentale per un comparto in forte crescita occupazionale”.

Il Salone si estende su 20 mila metri quadrati e ospita circa 300 imbarcazioni, sia in acqua che a terra, inclusi yacht di prestigiose aziende nazionali. Accanto all’esposizione, il programma prevede incontri e dibattiti su temi chiave come sostenibilità, cantieristica innovativa, formazione e snellimento delle procedure per l’ampliamento dei posti barca.

Patrocinato da Confindustria Nautica, lo Snim si conferma un evento di rilievo nel panorama fieristico italiano. Con il supporto dell’ICE, punta ora ad aprirsi ancora di più ai mercati esteri, affiancando alla presenza delle aziende italiane nelle fiere internazionali nuove opportunità di business direttamente a Brindisi.

L’ICE, organismo del Governo per la promozione economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri e per l’attrazione di investimenti in Italia, mette a disposizione una rete capillare di uffici e strumenti di comunicazione moderni per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo.