Attualità

ICE partner del Salone Nautico di Puglia: edizione 2025 a vocazione internazionale

lunedì 11 agosto 2025

Il Salone Nautico di Puglia (Snim) compie un passo decisivo verso l’internazionalizzazione. L’edizione 2025, in programma dal 9 al 13 ottobre al porto turistico “Marina di Brindisi”, potrà contare sulla piena collaborazione dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

Grazie a questa partnership, la manifestazione ospiterà operatori del settore nautico provenienti da mercati strategici per la crescita delle imprese italiane, tra cui Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Germania, Francia, Spagna, Egitto, Tunisia e Algeria.

 

“L’adesione dell’ICE al nostro progetto – spiega il presidente dello Snim, Giuseppe Meo – è un riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni, che ha trasformato il Salone in uno dei principali appuntamenti italiani della nautica da diporto e della Blue Economy. È anche un momento di confronto tra operatori del mare e un’occasione per valorizzare la formazione professionale, fondamentale per un comparto in forte crescita occupazionale”.

 

Il Salone si estende su 20 mila metri quadrati e ospita circa 300 imbarcazioni, sia in acqua che a terra, inclusi yacht di prestigiose aziende nazionali. Accanto all’esposizione, il programma prevede incontri e dibattiti su temi chiave come sostenibilità, cantieristica innovativa, formazione e snellimento delle procedure per l’ampliamento dei posti barca.

 

Patrocinato da Confindustria Nautica, lo Snim si conferma un evento di rilievo nel panorama fieristico italiano. Con il supporto dell’ICE, punta ora ad aprirsi ancora di più ai mercati esteri, affiancando alla presenza delle aziende italiane nelle fiere internazionali nuove opportunità di business direttamente a Brindisi.

 

L’ICE, organismo del Governo per la promozione economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri e per l’attrazione di investimenti in Italia, mette a disposizione una rete capillare di uffici e strumenti di comunicazione moderni per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo.

Altri articoli
BrindisiSera
Ripristino della litoranea nord di Brindisi: parte dei fondi CIS destinati alla salvaguardia della falesia sarà utilizzata per il tratto di Giancola
11/08/2025
Strada crollata a Giancola – Si utilizzeranno i fondi del CIS   "Per ripristinare la litoranea nord di Brindisi, nel tratto di contrada ...
CarovignoSera
Carovigno si veste a festa torna "Invito a Corte", il grande corteo storico della città.
11/08/2025
La città della 'Nzegna si prepara a rivivere un pezzo della sua storia.   Il 12 e 13 agosto torna l’attesissimo evento INVITO A ...
BrindisiSera
Arpal, Brindisi e provincia, 76 posti di lavoro disponibili: il turismo guida le assunzioni
11/08/2025
Nell’ultima settimana di luglio 2025, l’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia ha registrato 53 annunci attivi per un totale di 76 posti di ...
BrindisiSera
Brindisi, vertice in Prefettura dopo l’atto incendiario contro l’auto del familiare dell’amministratrice BMS
11/08/2025
BRINDISI - Nel pomeriggio di oggi si terrà in Prefettura a Brindisi una riunione tecnica di coordinamento interforze, alla presenza dei ...
CarovignoSera
Carovigno, il PD chiede azioni concrete contro la violenza sulle donne nel nome di Michela Murgia
11/08/2025
“La libertà di una donna non si misura da quanto può parlare, ma da quanto viene ascoltata.” Michela Murgia A due anni ...
FrancavillaSera
Francavilla Fontana: pubblicato l’avviso pubblico per il soggiorno climatico per anziani
11/08/2025
L’Amministrazione Comunale ha approvato l’avviso pubblico per il soggiorno climatico rivolto alle persone autosufficienti con almeno 65 ...
cultura
Brindisi cambia volto: al via due grandi progetti per riqualificare l’ingresso urbano e il quartiere Perrino
Brindisi si prepara a una svolta urbana. È stata approvata oggi dalla giunta comunale la delibera del settore ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce