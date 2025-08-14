Informazioni utili

Caldo e salute: consigli utili della ASL Brindisi per la cittadinanza

giovedì 14 agosto 2025

Nel corso della stagione estiva, si raccomanda alla popolazione di adottare comportamenti responsabili per proteggere la salute, soprattutto delle persone piu vulnerabili: anziani, bambini, donne in gravidanza, soggetti con patologie croniche.

 

In particolare, per i lavoratori esposti al sole si documentano, soprattutto in estate, effetti sulla salute e non si esclude anche la possibilita di insorgenza di infortuni correlati alle ondate di calore; infatti le elevate temperature possono causare non solo malori ma ridurre la capacita di attenzione del lavoratore aumentando il rischio di infortuni.

 

Condizioni metereologiche caratterizzate da elevate temperature e, talvolta, da un alto tasso di umidita rappresentano un potenziale rischio per la salute pubblica – dichiara il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, Stefano Termite – La prevenzione resta lo strumento piu efficace per ridurne gli effetti. E fondamentale osservare i 10 consigli generali diffusi dal Ministero della Salute e prestare la massima attenzione a eventuali segnali di malessere, propri o di chi ci circonda.

 

Raccomandazioni utili da seguire per difendersi dal caldo:

 

1. Evitare di uscire nelle ore piu calde (dalle 11.00 alle 18.00)

 

 

2. Bere molti liquidi e moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche

 

 

3. Seguire un'alimentazione corretta

 

 

4. Fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti

 

 

5. Vestire comodi e leggeri

 

 

6. In auto, ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio

 

 

7. Evitare l’esercizio fisico nelle ore piu calde della giornata

 

 

8. Offrire assistenza a persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti ecc.)

 

 

9. Migliorare l’ambiente domestico e di lavoro

 

 

10. Dare molta acqua fresca agli animali domestici

 

 

 

E disponibile online il bollettino delle ondate di calore per l’estate 2025, redatto dal Ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile della Puglia: www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp

 

Il bollettino segnala i livelli di rischio (da 0 a 3) per la salute della popolazione al verificarsi di determinate condizioni meteorologiche.

 

Per ulteriori aggiornamenti, si invita la popolazione a consultare periodicamente: www.regione.puglia.it

 

Ufficio stampa Asl Brindisi

