Fasano, stop a fari e laser abbaglianti: nuova ordinanza per la sicurezza pubblica e aerea

sabato 16 agosto 2025

Il Comune di Fasano ha adottato un provvedimento per regolamentare l’uso di proiettori luminosi, fari e laser diretti verso il cielo, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica, l’ambiente e il traffico aereo.

 

 

Il Comune di Fasano comunica l’emissione dell’ordinanza dirigenziale n. 000375 del 13 agosto 2025, volta a regolamentare l’utilizzo di fari di profondità, show luminosi, skybeamer e fasci di luce rivolti verso il cielo sul territorio comunale.

L’ordinanza vieta la posa e l’installazione di tali dispositivi luminosi, in particolare durante le ore notturne, in quanto rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, la protezione dell’ambiente e, soprattutto, per il traffico aereo.

 

Nel dettaglio, l’ordinanza stabilisce:

 

divieto di utilizzo di proiettori luminosi o laser che emanano luci abbaglianti in grado di colpire aeromobili lungo le rotte di atterraggio e decollo. Il divieto si applica agli esercenti di attività di pubblico spettacolo, inclusi gli organizzatori di feste private che richiedono autorizzazione comunale;

 

estensione del divieto anche alle feste private che non necessitano di preventiva autorizzazione comunale;

 

obbligo di richiedere al Comune l’autorizzazione per le installazioni luminose di grandi edifici o impianti di illuminazione esterni. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose verranno definite in fase di autorizzazione;

 

il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli e imporre il rispetto delle norme previste dall’ordinanza.

 

 

Il provvedimento è stato notificato alla Stazione dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e trasmesso per conoscenza ad Aeroporti di Puglia. La Polizia Locale provvederà alla notifica diretta ai commercianti che esercitano attività lungo la litoranea.

 

Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei cittadini e del traffico aereo, prevenendo possibili situazioni di rischio causate dall’uso improprio di luci ad alta intensità.

 

