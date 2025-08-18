N.Magno (UNARMA PUGLIA) Un Ferragosto di fuoco: sicurezza garantita ma a caro prezzo.

Riceviamo e pubblichiamo.

Un Ferragosto segnato non solo dalle alte temperature ma anche da un’intensa attività di controllo sul territorio, che ha visto i militari dell’Arma impegnati in modo straordinario soprattutto nelle aree balneari e nelle zone interessate dalla movida, con ottimi risultati operativi.

Ma come ogni anno, l’approssimarsi della stagione estiva porta con sé una crescita esponenziale della popolazione nei luoghi turistici, con un aumento consistente delle esigenze legate all’ordine e alla sicurezza pubblica. È evidente, però, che i rinforzi estivi – seppur preziosi – non sono sufficienti: parliamo di militari provenienti dalle scuole di formazione, destinati solo per brevi periodi di tirocinio pratico, un supporto momentaneo che non può risolvere criticità ormai croniche.

L’ultima movimentazione GE.TRA. ha dato un po’ di respiro rispetto a un passato recente, in cui i trasferimenti si vedevano col contagocce. Tuttavia, nonostante gli sforzi messi in campo a livello centrale, persistono gravi difficoltà, in particolare nelle centrali operative delle Compagnie, i cui colleghi soprattutto d’estate, si trovano a fronteggiare un carico di richieste d’intervento notevolmente superiore, proveniente non solo dai residenti ma anche dai turisti.

Un lavoro davvero eccellente ma occorre sottolineare che nonostante l’impegno e la dedizione di tutti, anche dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, che con il loro contributo hanno garantito un prezioso supporto all’attività della territoriale, rafforzando la presenza sul campo in giornate particolarmente delicate,

queste criticità non sono più tollerabili: la conseguenza è un livello di stress lavorativo senza precedenti per i militari, costretti a sopperire con il sacrificio personale ad una carenza strutturale di organici a discapito di un adeguato riposo psicofisico se condideriamo che ai normali servizi istituzionali di routine ampiamente triplicati in questo periodo, si aggiungono i molteplici servizi di ordine pubblico che inducono ad ulteriori sforzi nell’impiego di uomini e donne nelle varie manifestazioni.

Per questo, UNARMA Regione Puglia torna a sollecitare interventi concreti e non piu rinviabili, le centrali operative meritano incrementi mirati affinché il peso della gestione della sicurezza e di una pronta e rassicurante risposta al cittadino non continui a ricadere sulle spalle di pochi, ma sia distribuito equamente e sostenuto da risorse adeguate.