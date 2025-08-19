Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 58 annunci di lavoro e 112 figure ricercate

“LavoroXTe”

Il 32° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia e visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, evidenzia anche nell’ultima settimana di luglio 2025 un quadro ricco di opportunità per chi cerca occupazione: 58 annunci attivi per un totale di 112 posti di lavoro nei vari settori produttivi del territorio.

Il comparto agricoltura e zootecnia guida la classifica con 32 posizioni aperte, seguito dal turismo e ristorazione con 20 figure ricercate. Al terzo posto l’edilizia con 12 risorse richieste, al pari del commercio. A seguire il settore sanità con 10 posizioni, 5 nel metalmeccanico, 4 nei trasporti, 3 nella logistica e 3 nei servizi alla persona. Due le figure ricercate per i settori ingegneristico, assistenza domiciliare, alimentari e artigianato, mentre si registra un solo posto nel tessile e uno nell’amministrativo. È inoltre presente un’offerta dedicata alle categorie protette.

Il report segnala anche opportunità di lavoro e formazione all’estero tramite la rete EURES, che sostiene la mobilità professionale a livello europeo. Sempre aggiornata anche la sezione corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si affiancano le opportunità di Garanzia Giovani e NEET.

Le offerte, rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroXTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente con SPID. È consigliato seguire la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia” per restare aggiornati sugli annunci e sugli eventi di orientamento. Utile anche la consultazione del portale SINTESI Brindisi e dei profili Google di ciascun Centro per l’Impiego.

Per assistenza o informazioni, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori ARPAL Puglia presso i tre Centri per l’Impiego dell’Ambito di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni). Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Puglia

L’agenzia, istituita con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018, promuove l’inclusione nel mondo del lavoro, gestisce i Centri per l’Impiego, favorisce l’incontro tra domanda e offerta, sostiene l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità, supporta l’osservatorio sul mercato del lavoro e collabora alla programmazione dell’offerta formativa in base ai fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it

Contatti

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

Mail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi

Mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Tel. 0831 1568068

CPI Francavilla Fontana

Mail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

Tel. 0831 1568035

CPI Ostuni

Mail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Tel. 0831 1568001