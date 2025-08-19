Eventi

Brindisi, alla Rassegna del Chiostro arriva Mario Prignano con il libro “Antipapi. Una storia della Chiesa”

martedì 19 agosto 2025

La Rassegna del Chiostro, appuntamento culturale giunto alla quarta edizione, entra nel vivo con un incontro di grande spessore storico e giornalistico. Martedì 20 agosto, alle ore 19.30, nel suggestivo cortile del Duomo di Brindisi, sarà ospite Mario Prignano, caporedattore centrale del TG1 e conduttore della rubrica di approfondimento “Dialogo”.

 

Il giornalista e saggista presenterà il suo ultimo volume, Antipapi. Una storia della Chiesa (Laterza), in cui propone una rilettura sorprendente e documentata di figure spesso considerate oscure o marginali. Uomini bollati come usurpatori, traditori o apostati, che invece hanno contribuito – talvolta in maniera decisiva – a delineare la storia del papato e l’autocoscienza stessa della Chiesa.

 

Dai primi secoli del Cristianesimo fino alla fine del Medioevo, Prignano racconta una vicenda fatta di contrasti, doppie elezioni e lotte di potere, ma anche di spiritualità e devozione. Tra i trenta e più antipapi ricordati dalla storia, alcuni morirono in odore di santità, uno è venerato come santo e martire, e diversi furono protagonisti di svolte cruciali per la definizione delle regole che governano ancora oggi il papato.

 

A dialogare con l’autore sarà lo storico dell’arte Teodoro De Giorgio. L’incontro, organizzato in collaborazione con la parrocchia della Visitazione di San Giovanni Battista nella pontificia basilica cattedrale di Brindisi, la Società di Storia Patria per la Puglia – sezione di Brindisi, le Cantine Botrugno e con il patrocinio morale del Comune di Brindisi, rientra nel cartellone “Meridiani d’estate” promosso dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

 

