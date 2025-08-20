Eventi

San Michele Salentino: tutto pronto per la festa della Protezione Civile

mercoledì 20 agosto 2025

Tutto pronto a San Michele Salentino per la Festa della Protezione Civile, un appuntamento per rendere omaggio ai volontari e informare la comunità sulle attività dei vari gruppi comunali. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, si terrà sabato 23 agosto in Piazza Marconi, a partire dalle ore 19:00 fino a mezzanotte.

 

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Allegrini e dell’assessore alla protezione civile Michele Salonna, per poi lasciare spazio al racconto delle esperienze di volontariato presenti sul territorio. Le associazioni locali avranno infatti l’occasione di condividere con i cittadini il valore delle loro attività quotidiane a favore della sicurezza collettiva. Sarà inoltre possibile incontrare e conoscere le Protezioni Civili dei comuni limitrofi, che porteranno testimonianze e mezzi in esposizione.

L’evento vedrà la partecipazione di ospiti istituzionali, tra cui Barbara Valenzano della Protezione Civile Regione Puglia, Giannicola D’Amico del coordinamento provinciale e Maurizio Bruno del comitato regionale.

Non mancheranno musica e spettacolo con l’esibizione della Scuola di Danza di Francavilla Fontana, l’energia di Eros Dj e un gran finale dedicato al gusto con una risottata gratuita per tutti i partecipanti e il “Gran Finale Goloso”.

La Festa della Protezione Civile è un’occasione speciale per rafforzare il legame tra cittadini e volontari, condividendo valori di solidarietà e impegno per la sicurezza del territorio.

