Cultura

A Francavilla Fontana la rassegna letteraria "A libro aperto"

mercoledì 20 agosto 2025

L’estate francavillese si apre ai grandi temi del pensiero contemporaneo con la rassegna filosofico-letteraria “A libro aperto” a cura dell'Associazione Filosofia in movimento.

Il tema scelto per questa prima edizione è Uguaglianza e Legalità. I quattro incontri, tutti moderati dalla caporedattrice della rivista Astérique – Filosofia in movimento Chiara Pozzessere, si svolgeranno a Castello Imperiali con inizio alle ore 18.00

 

“Muoversi nella complessità – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – richiede studio e fatica che sono esattamente l’opposto di quanto ci stanno insegnando i social.

Con questa rassegna, per la cui realizzazione ringrazio Chiara Pozzessere, entriamo nel merito dei contenuti del nostro presente confrontandoci con pensatori che sapranno offrire una chiave di lettura originale e sorprendente. Parliamo di personalità come Francesco Mandoi, Vincenzo Sparviero, Francesco Fistetti, Giacomo Pisani, Ferdinando Spina, Antonio Bonatesta, Fabio Ciracì, Nando Benigno e Giuseppe Patisso che accoglieremo qui a Francavilla e che saranno a disposizione del pubblico.”

Il primo appuntamento è in programma venerdì 29 agosto. Lo spunto per la discussione sarà la presentazione del nuovo numero della rivista Astérique– Filosofia in movimento edito da Castelvecchi dedicato al tema dell’uguaglianza ed ai suoi paradossi.

Ne discuteranno Francesco Fistetti dell’Università di Bari, Giacomo Pisani dell’European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises e Ferdinando Spina dell’Università del Salento.

Sabato 6 settembre si parlerà di “Acqua per il Mezzogiorno” partendo dall’omonimo libro di Antonio Bonatesta e Vincenzo Demichele dell’Università di Bari. I due autori ne discuteranno con Giuseppe Andriani del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Venerdì 12 settembre il focus si sposterà sul razzismo con un approfondimento sulle origini ed il suo sviluppo. Il punto di partenza della discussione sarà il libro di Fabio Ciracì “Sul razzismo. Strutture logiche e paradigmi storico-filosofici” edito da Mimesis. A discuterne con l’autore saranno i suoi colleghi e ricercatori dell’Università del Salento Giuseppe Patisso e Fausto Ermete Carbone.

Chiuderà la rassegna, sabato 19 settembre, il già Procuratore Nazionale Antimafia aggiunto Francesco Mandoi. Al centro dell’incontro ci sarà il volume “Né eroe né guerriero. Ricordi e sfide di un magistrato” edito da Besa con il quale l’ex Magistrato racconta il suo lungo lavoro contro la criminalità organizzata. Nel corso della serata interverranno Nando Benigno, coordinatore nazionale della Scuola di Formazione Antonio Caponnetto, e il giornalista e scrittore Vincenzo Sparviero.

 

L’iniziativa è inserita nel cartellone estivo promosso dall’Amministrazione Comunale. La partecipazione a tutti gli incontri è libera e gratuita.

Altri articoli
BrindisiSera
Atti intimidatori a Brindisi e Ostuni, il Prefetto convoca il Comitato per l’ordine e la sicurezza: rafforzati i controlli sul territorio
20/08/2025
BRINDISI - Si è tenuta, nel pomeriggio odierno, presso la Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ...
Mesagne
Mesagne, una notte di musica e ballo in Villa Comunale con dj Pino Quarta e il Club Dance Forever
20/08/2025
Mesagne si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e del divertimento. Mercoledì 20 agosto 2025, a partire dalle 20.30, la ...
BrindisiSera
Brindisi, al Perrino trasferita d’urgenza una 47enne ustionata: il Centro Ustioni si conferma polo nazionale di eccellenza
20/08/2025
Il Centro ustioni dell’ospedale Perrino di Brindisi, diretto da Giuseppe Minunni, si conferma punto di riferimento a livello nazionale per il ...
San MicheleSera
San Michele Salentino: tutto pronto per la festa della Protezione Civile
20/08/2025
Tutto pronto a San Michele Salentino per la Festa della Protezione Civile, un appuntamento per rendere omaggio ai volontari e informare la ...
BrindisiSera
Brindisi, alla Rassegna del Chiostro arriva Mario Prignano con il libro “Antipapi. Una storia della Chiesa”
19/08/2025
La Rassegna del Chiostro, appuntamento culturale giunto alla quarta edizione, entra nel vivo con un incontro di grande spessore storico e ...
BrindisiSera
Grande afflusso nei Pronto soccorso durante la settimana di ferragosto: Asl Brindisi invita i cittadini a un uso corretto dei servizi sanitari
19/08/2025
In questi giorni, e in particolare durante la settimana di Ferragosto, i pronto soccorso degli ospedali della provincia di Brindisi hanno registrato ...
cultura
Brindisi cambia volto: al via due grandi progetti per riqualificare l’ingresso urbano e il quartiere Perrino
Brindisi si prepara a una svolta urbana. È stata approvata oggi dalla giunta comunale la delibera del settore ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce