Eventi

Quando il Barocco diventa tempesta: al San Vito dei Normanni si inaugura il Festival con Stefano Montanari e “La Confraternita de’ Musici”

giovedì 21 agosto 2025

Quando il Barocco si fa tempesta, non resta che attraversarlo. E lasciarsi travolgere. È lo spirito con cui il “Barocco Festival Leonardo Leo” inaugura la sua XXVIII edizione, sabato 23 agosto alle ore 21, nel Castello Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni. Il Festival è organizzato dalla Città di San Vito dei Normanni con il Comune di Brindisi, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il sostegno della Prefettura di Brindisi. Il concerto d’apertura, dal titolo “Una tempesta!”, propone un intreccio di grandi nomi, pagine rare e un impatto espressivo di grande forza. Conduce la serata Dario Romano. Al termine, il pubblico sarà invitato a una degustazione di vini offerta dalle cantine “Otri del Salento” e “Vignuolo”. Biglietti disponibili online sul circuito Vivaticket e la sera del concerto presso il Castello. Ticket euro 3 - Info T. 347 060 4118.

Protagonista assoluto Stefano Montanari, violinista e direttore tra i più originali della scena europea, direttore stabile dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, capace di passare con disinvoltura dalla prassi esecutiva storica ai linguaggi della contemporaneità. A guidare l’ensemble “La Confraternita de’ Musici” Cosimo Prontera, fondatore e direttore artistico del Festival, che da anni costruisce un ponte tra rigore musicologico e apertura alla scena.

Il programma si apre con Leonardo Leo, figura centrale del barocco napoletano, con l’ouverture da “L’Olimpiade” del 1737, scritta per il Teatro San Carlo appena inaugurato. Si prosegue con il “Concerto in Re maggiore per quattro violini obbligati”, composto nel 1729: una pagina complessa e virtuosistica in cui il contrappunto porta la scuola napoletana su terreni inediti.

Accanto a Leo, il confronto con Antonio Vivaldi è non solo inevitabile ma necessario. Di lui verranno eseguiti tre capolavori: il celebre “Concerto per quattro violini RV 580”, che ispirò Bach nella trascrizione per quattro clavicembali; la suggestiva “Tempesta di Mare RV 253”, esempio di “concerto a programma”; e il “Concerto grosso in Re minore RV 565”, che rilegge la lezione di Corelli con energia teatrale e impeto lirico.

 

Completano il programma due rare incursioni fuori dal repertorio italiano: da un lato Nicola Matteis, violinista napoletano attivo in Inghilterra, di cui si ascolteranno “Fantasia e Passaggio rotto”, brani visionari, liberi, quasi improvvisati; dall’altro Jean-Philippe Rameau con la “Danse du grand calumet de paix”, pagina raffinata e simbolica che chiude il concerto con un’esplorazione dell’altrove secondo il gusto francese del XVIII secolo.

Un programma che mostra la varietà del Barocco rivelando i legami profondi tra Napoli, Venezia, Londra e Parigi, tra prassi e invenzione, tra forma e libertà. Una serata che conferma il “Barocco Festival” come luogo di scoperta e ascolto critico. E come un palcoscenico da cui, ancora una volta, può levarsi una tempesta.

San Vito dei Normanni - Sabato 23 agosto, ore 21.00
Castello Dentice di Frasso


INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL

UNA TEMPESTA
Una travolgente ouverture, i coinvolgenti concerti, l’indispensabile danza della pace.

 

Stefano Montanari, violino solista


Orchestra barocca La Confraternita de’ Musici
Cosimo Prontera direzione al cembalo

Raffaele Tiseo violino principale

Gabriele Politi, Stefania Trovesi, violini primi

Federico Valerio, Cristiano Brunella, Iben Bøgvad violini secondi

Pasquale Lepore, Francesco Masi viole

Fabio De Leonardis, Cristiano Rodilosso violoncelli

Maurizio Ria violone

Simone Colavecchi tiorba e chitarra barocca

Altri articoli
BrindisiSera
Pronto Soccorso al collasso, la FP Cgil attacca la ASL Brindisi: “Non basta dire ai cittadini di non venire, dite dove possono andare”
21/08/2025
Abbiamo ascoltato le parole del Direttore Generale ASL Brindisi che invita i cittadini a non ricorrere al Pronto Soccorso per codici bianchi, azzurri ...
FasanoSera
Fasano: torna "Cinema sotto le stelle 2025", le serate magiche del cinema all'aperto
21/08/2025
Ingresso libero per un'estate di grandi film sotto il cielo pugliese, dal 25 agosto al 3 settembre. Fasano - L'estate fasanese si accende ancora una ...
OriaSera
Oria, nel Parco Montalbano gli scavi svelano la città bizantina nascosta
21/08/2025
A Oria, nel Parco Montalbano, riaffiorano nuove testimonianze bizantine che arricchiscono la conoscenza di un territorio già noto per la sua ...
BrindisiSera
Brindisi si prepara ai festeggiamenti per i Santi Patroni: viabilità rivoluzionata dal 20 agosto all’8 settembre
21/08/2025
In vista delle celebrazioni dedicate a San Lorenzo e San Teodoro d’Amasea, che avranno il loro momento culminante tra venerdì 5 e ...
San VitoSera
Andrea Angeli presenta al Castello Dentice di Frasso il libro "Fede, ultima speranza. Storie di religiosi in aree di conflitto"
21/08/2025
Il Castello Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni ospiterà lunedì 25 agosto alle ore 19.30 la presentazione del nuovo libro di ...
BrindisiSera
Dinamo Basket Brindisi, colpo in prospettiva: arriva il giovane talento Andrea Paciulli
21/08/2025
Nuovo innesto per la Dinamo Basket Brindisi, che ufficializza l’arrivo di Andrea Paciulli, play-guardia classe 2008, pronto a indossare la ...
cultura
A Francavilla Fontana la rassegna letteraria "A libro aperto"
L’estate francavillese si apre ai grandi temi del pensiero contemporaneo con la rassegna filosofico-letteraria ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce