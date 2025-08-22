Eventi

Torna a Villa Castelli “Una Piazza di Libri Percorsi Narrativi per la Parità", il 28, 29, 30 agosto

venerdì 22 agosto 2025

Tre serate, tre libri, tre voci forti e coraggiose. Torna a Villa Castelli l’appuntamento con la cultura e l’impegno civile: “Una Piazza di Libri – Percorsi Narrativi per la Parità”, la rassegna organizzata con passione dall’ Associazione di promozione sociale Villa Castelli On Line Aps giunta con entusiasmo alla sua quarta edizione.

Quest’anno la rassegna si arricchisce di un importante riconoscimento: il progetto è statofinanziato dal Consiglio Regionale della Puglia attraverso l’Avviso pubblico “Futura – La Puglia per la Parità” (3ª edizione), che sostiene le iniziative volte a promuovere la cultura della parità di genere, il rispetto delle differenze e il superamento degli stereotipi.

Una piazza che si fa spazio di dialogo – la rassegna si presenta come un invito a riflettere, ascoltare e lasciarsi coinvolgere da storie e idee capaci di aprire nuovi sguardi sul mondo. Autrici e autori, giornalisti, attivisti e studiosi ci condurranno in un viaggio tra economia, storia e attualità sociale.

 

IL PROGRAMMA

28 agosto 2025

Azzurra Rinaldi, economista, divulgatrice e femminista, porta in piazza il suo libro “Le signore non parlano di soldi”(Fabbri Editori), una provocazione intelligente e necessaria che sfida un tabù ancora radicato: il rapporto tra donne e denaro. Con uno stile brillante e diretto, Rinaldi smonta pregiudizi e invita tutte – e tutti – a riprendersi il proprio spaziO economico.

29 agosto 2025

Il secondo appuntamento è con Lino Patruno, giornalista e autore del saggio “Il Sud ha vinto” (Secop Edizioni), una potente contro-narrazione che ribalta l’immagine di un Mezzogiorno sconfitto. Attraverso dati, storie e intuizioni, Patruno racconta un Sud che resiste, produce, innova. Un libro che dà voce all’orgoglio meridionale, senza retorica.

30 agosto 2025

Chiude la rassegna Chiara Pepe, storica e scrittrice, con il suo “Ottocento Ribelle” (Les Flâneurs Edizioni): un viaggio nella storia delle donne che, in pieno Risorgimento, lottarono per diritti e libertà. Un libro che riscopre figure dimenticate e restituisce dignità a un passato che troppo spesso ha escluso lo sguardo femminile.

Tutti gli incontri saranno moderati dal giornalista Cosimo Saracino e si terranno alle ore 20:00 in Piazza Municipio. L’ingresso è libero.

“Una Piazza di Libri- Percorsi narrativi per la parità” non è solo una rassegna letteraria: è uno spazio civile, un luogo in cui parole e pensiero diventano strumenti di cambiamento.

Con il sostegno del progetto regionale Futura – La Puglia per la Parità, l’associazione Villa Castelli On Line Aps continua il suo impegno per portare al centro del dibattito pubblico temi fondamentali come la parità, la memoria storica, l’equità sociale.

PARTNER E ISTITUZIONI

L’iniziativa si svolge con il patrocinio di:

· Consiglio Regionale della Puglia

· Comune di Villa Castelli

· Provincia di Brindisi

· FUTURA – La Puglia per la Parità

“Una Piazza di Libri” è la dimostrazione che, anche nei piccoli centri, la cultura può essere uno strumento potente di consapevolezza e partecipazione.

Info: villacastellionline@gmail.com

Altri articoli
Turismo
Info Point turistici, la Regione Puglia raddoppia i fondi: 1 milione di euro per progetti di accoglienza e valorizzazione dei territori
22/08/2025
È stato pubblicato oggi, 21 agosto 2025, sul BURP l’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla ...
BrindisiSera
Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese: molto bella ma non per tutti, in handbike qualche limite di accessibilità
22/08/2025
Si può andare in handbike sulla Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese??Grazie al cicloamico Teodosio di FIAB Como abbiamo fatto una verifica ...
BrindisiSera
Brindisi, Parco Buscicchio: al via la prima edizione di “Foriticà – Il teatro nel Parco”
22/08/2025
Dal 29 agosto al 3 ottobre, Parco Buscicchio (quartiere Sant’Elia, Brindisi) accoglie la prima edizione di Foriticà - Il Teatro nel ...
BrindisiSera
Brindisi paralizzata da due piccoli incidenti: la città in ostaggio del traffico
21/08/2025
"un mezzogiorno... da incubo" per gli automobilisti brindisini: due lievi incidenti sono bastati a bloccare la superstrada e a trascinare la ...
BrindisiSera
Brindisi Calcio, domani la presentazione ufficiale della squadra e della campagna abbonamenti
21/08/2025
Il Brindisi FC invita autorità, stampa e tifosi biancazzurri a Palazzo Nervegna domani, venerdì 22 agosto alle 18.30, per svelare la ...
BrindisiSera
Brindisi, bonificato il canale Foggia di Rau: rimosse 14 carcasse di auto carbonizzate
21/08/2025
BRINDISI – Non più corsi d’acqua, ma discariche a cielo aperto. È l’immagine desolante che si è presentata ...
cultura
A Francavilla Fontana la rassegna letteraria "A libro aperto"
L’estate francavillese si apre ai grandi temi del pensiero contemporaneo con la rassegna filosofico-letteraria ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce