Attualità

Brindisi celebra Virgilio: due giorni tra storia, archeologia e convivialità

venerdì 22 agosto 2025

BRINDISI – Il 20 e 21 settembre 2025 Brindisi si prepara a rendere omaggio a Publio Virgilio Marone, il grande poeta latino che morì in città il 21 settembre del 19 a.C., di ritorno da un viaggio in Grecia.

In occasione dell’anniversario, l’associazione “Brindisi e le Antiche Strade” organizza la “Giornata Virgiliana”, un evento ricco di iniziative pensate per far rivivere la memoria del poeta e la storia della città.

 

La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Brindisi, la Società di Storia Patria per la Puglia (sezione di Brindisi), Le Colonne APS, Brvndisivm Historica APS e le Cantine Risveglio, proporrà visite guidate a monumenti e siti archeologici spesso poco conosciuti, rievocazioni storiche e momenti di approfondimento con studiosi.

 

Non mancheranno le suggestioni legate all’antica Brundisium, con itinerari che condurranno i partecipanti alla scoperta di un patrimonio che lega la città alle radici della classicità. Tra cultura e convivialità, l’iniziativa prevede anche brindisi simbolici “in compagnia di Virgilio”, a suggellare il legame tra il passato e l’identità attuale di Brindisi.

 

Un nuovo appuntamento, dunque, che si inserisce nel percorso di avvicinamento ad Appiaday 2025, la giornata nazionale dedicata alla regina viarum, l’Appia Antica, di cui Brindisi rappresenta il terminale storico.

cultura
A Francavilla Fontana la rassegna letteraria "A libro aperto"
L’estate francavillese si apre ai grandi temi del pensiero contemporaneo con la rassegna filosofico-letteraria ...

