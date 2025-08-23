ARPAL a Ceglie Messapica per l'evento "La Piazza – Il bene comune": rercuiting day

Tornano al centro la persona, il lavoro e la comunita. Il 28, 29 e 30 agosto, a partire dalle ore 17:00, in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica (Br) avra luogo l'evento "La Piazza – Il Bene Comune LAVORO", un'iniziativa promossa dall'Agenzia per le Politiche attive del lavoro della Regione Puglia – ARPAL che per l'occasione ha organizzato un recruiting day per l'intera durata della manifestazione.

L'evento rappresenta un'occasione concreta per chi e in cerca di occupazione o desidera rimettersi in gioco professionalmente ed e la naturale prosecuzione della prima "Fiera Regionale del Lavoro – Job e Orienta" tenutasi a Bari dal 14 al 16 maggio 2025. Saranno tre giornate interamente dedicate al lavoro, all'orientamento professionale, all'incontro tra domanda e offerta occupazionale e al dialogo tra istituzioni, aziende e cittadini, all'interno della cornice di prestigio di Affaritaliani.it, organizzata a Ceglie Messapica dal 2018 dall'Associazione "La Piazza", alla quale prendera parte anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.

Inoltre, nella cornice di Piazza Sant'Antonio e prevista la presenza, in tutti i tre giorni dell'evento dalle ore 17 alle 21, del "Camper del Lavoro", lo sportello mobile dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia – ARPAL Puglia, che si e posto l'obiettivo di portare servizi e opportunita alla cittadinanza, superando le barriere geografiche e sociali. Un progetto di amministrazione condivisa per il diritto al lavoro, finanziato interamente dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Il 29 agosto, a partire dalle ore 19:00, sara invece l'occasione per partecipare al Panel del Lavoro, una tavola rotonda a cui prenderanno parte l'Assessore alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARPAL Puglia, Beniamino Di Cagno, il Direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano,