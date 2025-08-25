Oltre cento posti di lavoro disponibili nel Brindisino: al via il Recruiting Day di “La Piazza – il bene comune”

BRINDISI – 25 agosto 2025. Una settimana all’insegna del lavoro e delle opportunità professionali quella che si apre per Brindisi e provincia. Con il 33° report settimanale dell’Ambito territoriale ARPAL Brindisi, arrivano dati incoraggianti: 50 annunci attivi e 104 figure ricercate in numerosi comparti produttivi.
Ma la vera novità è rappresentata dal grande appuntamento di fine agosto: il Recruiting Day di “La Piazza – il bene comune lavoro”, in programma a Ceglie Messapica dal 28 al 30 agosto, dalle ore 17 alle 19.30, in Piazza Plebiscito.
Tre giorni per incontrare aziende e costruire futuro
L’evento, giunto alla sua ottava edizione, è organizzato da ARPAL Puglia nell’ambito della manifestazione “La Piazza – il bene comune” e offrirà ai cittadini tre giornate dedicate al lavoro, all’orientamento e al dialogo tra aziende, istituzioni e cittadini.
Saranno oltre venti le aziende presenti, provenienti da tutta la regione e pronte a raccogliere candidature. Tra i nomi spiccano Albasana, Cooperativa San Bernardo, Wellness Manager, Marraffa srl, Werent, Alleanza Assicurazioni, Cantine Ermes, Aero Service Technologies Italy, Comes Spa, Martinucci srl, DGS Spa, DXC, oltre a realtà radicate nel territorio come Techservice, Gravili srl e Alter Group.
Gli aspiranti candidati potranno sostenere colloqui direttamente in piazza, ma anche prenotarsi da remoto grazie al progetto regionale #mareAsinistra, ideato per attrarre giovani professionisti e far rientrare i talenti che lavorano fuori dalla Puglia.
“Un’occasione concreta per avvicinare i cittadini al mondo del lavoro e costruire insieme un futuro professionale più solido e inclusivo”, sottolineano da ARPAL Puglia.
La partecipazione è gratuita e tutte le informazioni, insieme al modulo per prenotare i colloqui, sono disponibili sul sito dedicato dell’iniziativa.
I numeri del 33° report ARPAL Brindisi
Il panorama occupazionale della settimana, fotografato dal nuovo report settimanale, evidenzia un’ampia domanda di manodopera nei settori tradizionali ma anche in comparti altamente specializzati.
Agricoltura e zootecnia: 32 posizioni aperte
Turismo e ristorazione: 20 figure ricercate
Commercio: 11 posti disponibili
Sanità: 10 posizioni aperte
Edilizia: 8 figure ricercate
Metalmeccanico: 5
Trasporti: 4
Logistica: 3
Servizi alla persona, ingegneria, alimentari e artigianato: 2 ciascuno
Assistenza domiciliare, tessile e settore sociale: 1 posto a comparto
A queste opportunità locali si aggiungono le proposte di mobilità internazionale offerte dalla rete EURES, che favorisce l’inserimento lavorativo nei Paesi europei, e un ampio ventaglio di corsi di formazione, tirocini e programmi come Garanzia Giovani e NEET.
Dove informarsi e come candidarsi
Le offerte di lavoro, aggiornate quotidianamente, sono disponibili sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”, accessibile tramite SPID. Informazioni e aggiornamenti vengono diffusi anche tramite la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, oltre che sul portale SINTESI Brindisi.
Chi desidera ricevere supporto diretto può rivolgersi agli operatori ARPAL presso i tre Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con aperture pomeridiane il martedì (15-16.30) e il giovedì su appuntamento.