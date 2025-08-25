Oltre cento posti di lavoro disponibili nel Brindisino: al via il Recruiting Day di “La Piazza – il bene comune”

BRINDISI – 25 agosto 2025. Una settimana all’insegna del lavoro e delle opportunità professionali quella che si apre per Brindisi e provincia. Con il 33° report settimanale dell’Ambito territoriale ARPAL Brindisi, arrivano dati incoraggianti: 50 annunci attivi e 104 figure ricercate in numerosi comparti produttivi.

Ma la vera novità è rappresentata dal grande appuntamento di fine agosto: il Recruiting Day di “La Piazza – il bene comune lavoro”, in programma a Ceglie Messapica dal 28 al 30 agosto, dalle ore 17 alle 19.30, in Piazza Plebiscito.

Tre giorni per incontrare aziende e costruire futuro

L’evento, giunto alla sua ottava edizione, è organizzato da ARPAL Puglia nell’ambito della manifestazione “La Piazza – il bene comune” e offrirà ai cittadini tre giornate dedicate al lavoro, all’orientamento e al dialogo tra aziende, istituzioni e cittadini.

Saranno oltre venti le aziende presenti, provenienti da tutta la regione e pronte a raccogliere candidature. Tra i nomi spiccano Albasana, Cooperativa San Bernardo, Wellness Manager, Marraffa srl, Werent, Alleanza Assicurazioni, Cantine Ermes, Aero Service Technologies Italy, Comes Spa, Martinucci srl, DGS Spa, DXC, oltre a realtà radicate nel territorio come Techservice, Gravili srl e Alter Group.

Gli aspiranti candidati potranno sostenere colloqui direttamente in piazza, ma anche prenotarsi da remoto grazie al progetto regionale #mareAsinistra, ideato per attrarre giovani professionisti e far rientrare i talenti che lavorano fuori dalla Puglia.

“Un’occasione concreta per avvicinare i cittadini al mondo del lavoro e costruire insieme un futuro professionale più solido e inclusivo”, sottolineano da ARPAL Puglia.

La partecipazione è gratuita e tutte le informazioni, insieme al modulo per prenotare i colloqui, sono disponibili sul sito dedicato dell’iniziativa.

I numeri del 33° report ARPAL Brindisi

Il panorama occupazionale della settimana, fotografato dal nuovo report settimanale, evidenzia un’ampia domanda di manodopera nei settori tradizionali ma anche in comparti altamente specializzati.

Agricoltura e zootecnia: 32 posizioni aperte

Turismo e ristorazione: 20 figure ricercate

Commercio: 11 posti disponibili

Sanità: 10 posizioni aperte

Edilizia: 8 figure ricercate

Metalmeccanico: 5

Trasporti: 4

Logistica: 3

Servizi alla persona, ingegneria, alimentari e artigianato: 2 ciascuno

Assistenza domiciliare, tessile e settore sociale: 1 posto a comparto



A queste opportunità locali si aggiungono le proposte di mobilità internazionale offerte dalla rete EURES, che favorisce l’inserimento lavorativo nei Paesi europei, e un ampio ventaglio di corsi di formazione, tirocini e programmi come Garanzia Giovani e NEET.

Dove informarsi e come candidarsi

Le offerte di lavoro, aggiornate quotidianamente, sono disponibili sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”, accessibile tramite SPID. Informazioni e aggiornamenti vengono diffusi anche tramite la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, oltre che sul portale SINTESI Brindisi.

Chi desidera ricevere supporto diretto può rivolgersi agli operatori ARPAL presso i tre Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con aperture pomeridiane il martedì (15-16.30) e il giovedì su appuntamento.