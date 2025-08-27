Benessere & Salute

Il futuro delle RSA : incontro cruciale a Ostuni per dire tutta la verità sull'internalizzazione

mercoledì 27 agosto 2025

Ostuni - La questione dell'internalizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pugliesi torna al centro del dibattito. E per questo riteniamo di dover fare chiarezza puntando l’attenzione sull’internalizzaziome della Rsa di Ostuni. 

Oggi, 27 agosto, alle ore 17.30, presso la Sala Convegni "Gal Alto Salento" in Cda Cuti ad Ostuni, si terrà un incontro organizzato dal Consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, Dott. Tommaso Gioia, e dal Consigliere regionale Maurizio Bruno. L'obiettivo dell'incontro è fornire chiarimenti circa il futuro della Rsa di Ostuni, presentando importanti novità che saranno comunicate durante l'evento. I cittadini e i dipendenti della Rsa sono invitati a partecipare.

«Siamo favorevoli all'internalizzazione di tutte le 11 Rsa pugliesi, compresa quella di Ostuni - afferma Tommaso Gioia -, ma non siamo favorevoli alle scorciatoie che creerebbero danni alla sanità brindisina. Non è la prima volta che l’assessore Fabiano Amati attenta alla nostra sanità. Giù le mani dalla Asl di Brindisi, lo ripetiamo con forza».

L’incontro pubblico rappresenta un’opportunità fondamentale per discutere sulle prospettive della Rsa di Ostuni e raccogliere le opinioni della comunità. È essenziale fare luce su un tema così cruciale per la salute e il benessere dei cittadini.

 

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, grosso ramo pericolante: i pompieri chiudono temporaneamente V.le Commenda
26/08/2025
Brindisi – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in viale Commenda, dove un grosso ramo di pino minacciava di cadere, rappresentando ...
BrindisiSera
“Il viaggio di un’attrice”: Giulia Vecchio racconta il suo percorso artistico a Brindisi
26/08/2025
Mercoledì 27 agosto, alle 20.30, nel giardino dell’ex Convento Santa Chiara a Brindisi, il pubblico potrà incontrare dal vivo ...
OstuniSera
Rsa di Ostuni, Amati: “Internalizzazione dal 1° ottobre, atto dovuto per legge”
26/08/2025
“Il procedimento d’internalizzazione della Rsa di Ostuni, che si concluderà il prossimo 30 settembre, è alle battute ...
LatianoSera
A Mesagne e Latiano raffica di misure del Questore: sette avvisi orali e un divieto di ritorno
26/08/2025
Prosegue l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio da parte della Questura di Brindisi. Nelle scorse ore, il ...
OstuniSera
Ostuni: sei mesi di scorta per il sindaco Pomes dopo il ritrovamento di una bomba a mano
26/08/2025
Il ministero dell’Interno ha disposto misure di protezione per il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, in seguito al rinvenimento di una bomba a ...
Redazionale
Vacanze di fine stagione: cosa mettere in valigia per outfit serali super eleganti
26/08/2025
Partire per le vacanze al mare nel mese di settembre è una scelta sempre più comune. Vuoi le ragioni economiche, vuoi l'intenzione di ...
cultura
A Francavilla Fontana la rassegna letteraria "A libro aperto"
L’estate francavillese si apre ai grandi temi del pensiero contemporaneo con la rassegna filosofico-letteraria ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce