Il futuro delle RSA : incontro cruciale a Ostuni per dire tutta la verità sull'internalizzazione

Ostuni - La questione dell'internalizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pugliesi torna al centro del dibattito. E per questo riteniamo di dover fare chiarezza puntando l’attenzione sull’internalizzaziome della Rsa di Ostuni.

Oggi, 27 agosto, alle ore 17.30, presso la Sala Convegni "Gal Alto Salento" in Cda Cuti ad Ostuni, si terrà un incontro organizzato dal Consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, Dott. Tommaso Gioia, e dal Consigliere regionale Maurizio Bruno. L'obiettivo dell'incontro è fornire chiarimenti circa il futuro della Rsa di Ostuni, presentando importanti novità che saranno comunicate durante l'evento. I cittadini e i dipendenti della Rsa sono invitati a partecipare.

«Siamo favorevoli all'internalizzazione di tutte le 11 Rsa pugliesi, compresa quella di Ostuni - afferma Tommaso Gioia -, ma non siamo favorevoli alle scorciatoie che creerebbero danni alla sanità brindisina. Non è la prima volta che l’assessore Fabiano Amati attenta alla nostra sanità. Giù le mani dalla Asl di Brindisi, lo ripetiamo con forza».

L’incontro pubblico rappresenta un’opportunità fondamentale per discutere sulle prospettive della Rsa di Ostuni e raccogliere le opinioni della comunità. È essenziale fare luce su un tema così cruciale per la salute e il benessere dei cittadini.